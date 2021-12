Viterbo, rapina con il coltello sul treno. Arrestato giovane di Vignanello che deve scontare 4 anni e 10 mesi di carcere

27 dicembre 2021 a

I carabinieri della stazione di Vignanello hanno tratto in arresto B.A. del posto, di 26 anni, a seguito di un’ordinanza di carcerazione emesso dal tribunale di Viterbo. Il giovane era stato ritenuto responsabile, assieme ad alcuni suoi complici, di una rapina con un coltello ai danni di un coetaneo nel novembre del 2019 su un treno della Roma Nord, ma era stato subito individuato e tratto in arresto dai militari della Compagnia di Civita Castellana. Nei giorni scorsi è divenuta irrevocabile la condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione, in parte già scontati agli arresti domiciliari, e pertanto i militari della stazione carabinieri di Vignanello lo hanno prelevato dalla propria abitazione e tradotto presso la casa circondariale di Civitavecchia.

