Viterbo, ragazza morta in incidente. Capranica in lacrime per l'addio a Lavinia

Da ieri Lavinia riposa accanto a Dario, il fratellino che non ha mai conosciuto, morto a soli sei anni, tre anni prima che lei nascesse. Tre anni di dolore immenso per i genitori, costretti oggi a ripercorrere quel tunnel di disperazione che solo la morte di un figlio riesce a causare. In duomo, a causa della pandemia, sono entrati solo i parenti e poche altre persone. Tutto il paese ha seguito la funzione all’esterno.

Qualcuno, tra le lacrime, ha commentato: “Questo maledetto virus non ci consente di fare neppure i funerali come Cristo comanda”. Lutto cittadino, non solo perché il sindaco ha annullato gli eventi natalizi, ma perché tutto il paese da giorni è stretto alla famiglia di Lavinia Bozzo, la 27enne deceduta nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, mentre tornava a casa dopo una cena con alcune amiche. Capranica non ha mai lasciato soli la mamma di Lavinia, Licia, il papà Romolo e il fratello Marco. I suoi genitori sono molto conosciuti e amati da tutti per il loro impegno. La madre, da poco in pensione, lavorava all’ufficio anagrafe, mentre il papà Romolo ha dedicato la sua vita agli studenti, prima come docente e poi preside dell’istituto scolastico Galileo Nicolini, e poi, per molti anni, come provveditore agli studi. E’ inoltre vicepresidente della Croce Rossa di Capranica, ente a cui Lavinia prestava il suo tempo come volontaria.

L’incidente si è verificato poco prima delle 2 del 23 dicembre. Lavinia era a bordo della sua utilitaria e stava percorrendo via Pajanello per tornare a casa. Per cause ancora non chiarite, l’auto si è schiantata contro un muro in via Alcide de Gasperi, a poca distanza da casa. Vani i soccorsi. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, allertati da alcuni residenti che avevano udito lo schianto, il cuore della 27enne aveva già smesso di battere. La notizia ha fatto il giro del paese in pochissimo tempo e tutta la comunità si è stretta ai suoi genitori, e i giorni di festa si sono trasformati in veglia funebre.

