Viterbo, Civitafestival. Da quest'anno anche la stagione invernale

Alfredo Parroccini 24 dicembre 2021 a

a

a

Presso i locali dell’ex chiesa dei Cappuccini si è tenuta l’attesa conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Civitafestival Winter. All’evento sono intervenuti il direttore artistico Fabio Galadini, l’assessore alla Cultura Simonetta Coletta, Sara De Angelis direttrice del Museo dell’Agro Falisco-Forte Sangallo e Roberto Banditelli, general manager Artwork by Kerasan. “L’idea di questa nuova avventura - ha spiegato il direttore artistico Fabio Galadini -, nasce dall’esigenza di dar vita ad una continuità di programmazione del Civitafestival che, nel 2022, festeggerà i suoi 34 anni di vita. Un festival di rilevanza nazionale, che rappresenta il principale attrattore culturale di Civita Castellana e la cui proposta artistica è nota non solo al pubblico, ma anche dal comparto dello spettacolo dal vivo italiano. Siamo felici di iniziare questa avventura che, trainata dall’edizione estiva, riuscirà a conquistare spazi sempre più significativi nella proposta artistica e culturale dell’intero territorio provinciale. Questa prima edizione invernale segna l’inizio di un lungo percorso di crescita”.

Video su questo argomento Civita festival quest'anno fra nomi famosi e giovani artisti TMNews

Molto soddisfatta per la prima edizione del Civitafestival Winter è l’assessore Simonetta Coletta che ha dichiarato: “Sono molto orgogliosa di aver patrocinato un’importantissima manifestazione culturale come il Civitafestival Winter. Grazie all’impegno ed alla ormai trentennale esperienza del maestro Galadini, Civita Castellana può essere riconosciuta come il centro artistico della provincia di Viterbo. E’ grazie a lui se il nostro paese ha l’opportunità e l’onore di conoscere da vicino artisti di fama internazionale e nuove promesse, con n calendario ricco di eventi che di certo non deluderà. Ringrazio tutti gli sponsor e gli organizzatori dell’evento”.

Alessandro Haber apre il Civitafestival con una Lectura Dantis

Per la direttrice Sara De Angelis “ospitare la versione invernale del Civitafestival segna una rinnovata collaborazione all’insegna di una eccellente proposta artistica e culturale non solo sul piano locale ma anche nazionale”. Roberto Banditelli, a nome degli sponsor, ha commentato: “Faccio i complimenti all’organizzazione per aver realizzato questa edizione invernale del festival così importante con le contenute risorse messe a disposizione. E’ merito di chi sa fare questo lavoro ottimizzando le risorse”. Infine Luciano Caregnato, presidente della onlus Una mano al tuo ospedale al quale sono destinate le libere donazioni del pubblico, ha detto: “Il contributo è importante perché contribuisce a donare al nostro ospedale importanti strutture e migliorato i servizi”.

Galadini: “Anche i più giovani conquistati dal CivitaFestival”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.