Viterbo, assalto a liceo Ruffini durante occupazione. Identificati 5 minorenni

23 dicembre 2021 a

a

a

Personale della Digos della Questura ha identificato i ragazzi che compaiono nel video diffuso dagli organi di stampa riguardante l’aggressione avvenuta di fronte al liceo Ruffini, in piazza Dante, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, mentre l’istituto scolastico era occupato dagli studenti.

Occupazione del liceo Buratti, pugno di ferrodella dirigente

"Si tratta di cinque soggetti minorenni - fanno sapere dalla Questura -, di cui uno di nazionalità italiana e 4 stranieri con età compresa tra i 16 e i 17 anni".

"Non sparate sugli studenti che occupano"

Sono tuttora in corso ulteriori attività di indagine finalizzate all’individuazione di altri individui che hanno posto in essere ulteriori azioni di disturbo in danno degli studenti durante il periodo di occupazione del liceo.

IN AGGIORNAMENTO

Classifica Eduscopio: il liceo scientifico Ruffini ancora sul trono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.