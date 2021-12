Maneskin insieme a Babbo Natale ad Acquapendente. La visita a sorpresa di Victoria, Thomas ed Ethan

A. S. 22 dicembre 2021 a

Acquapendente, strepitosa sorpresa natalizia per gli abitanti della cittadina: accanto al tradizionale Babbo Natale, infatti quest’anno sono comparsi i Maneskin (tre su quattro, per l’assenza del frontman Damiano), ospiti d’onore ad Acquapendente dove hanno registrato, al Mulino recording studio di Cesare Chiodo e Francesco Luzzi, il loro album Teatro d’ira - Vol.1.



La notizia e la foto della visita sono apparse sulla pagina Facebook del Comune, che ha così commentato: “Ieri ad Acquapendente durante i festeggiamenti del Natale aquesiano, abbiamo avuto degli ospiti d’eccezione: Babbo Natale e i Måneskin. Ringraziamo entrambi per sapere emozionare, ognuno a suo modo, grandi e piccini”.

La presenza in paese di Victoria, Thomas d Ethan ha mandato letteralmente in visibilio il borgo, nonostante la presenza della band detentrice dell’Eurovision song contest non sia nuova da queste parti, dal momento che i Maneskin hanno utilizzato altre volte la sala di registrazione dello studio aquesiano. Infatti, proprio a questo proposito, non sono mancati i commenti sui social, tant’è che qualcuno ha già proposto di dare alla band la cittadinanza onoraria.

