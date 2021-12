Viterbo Covid, due classi in quarantena a Nepi. Sanificate tutte le aule della scuola

20 dicembre 2021 a

a

a

Il virus continua a circolare nelle scuole. Nella serata di sabato il sindaco di Nepi, Franco Vita, ha comunicato che si sono verificati due casi nella scuola primaria, uno in prima e l’altro in quinta. Dunque domenica 19 dicembre è stata effettuata la sanificazione dei locali della scuola e oggi, lunedì 20 dicembre, si torna in classe regolarmente, ad ad eccezione delle due classi interessate dai casi Covid messe in quarantena.

Niente concerto di fine anno in piazza, ma all'Unione arriva Bollani

Ieri la Asl ha ufficializzato altri 83 nuovi casi di positività al Covid-19: 29 a Viterbo, 7 a Civita Castellana, Sutri, 6 ad Acquapendente, 4 a Montefiascone, 3 a Bolsena, Proceno, Vetralla, 2 a Fabrica di Roma, Faleria, Monterosi, Orte, Tuscania, Vejano, 1 a Bassano Romano, Corchiano, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vitorchiano. Di questi casi 48 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 35 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sono guariti 42 pazienti residenti nei seguenti comuni: 12 a Viterbo, 3 a Soriano nel Cimino, 2 a Bomarzo, Canino, Carbognano, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Graffignano, Orte, Vitorchiano, 1 a Bagnoregio, Blera, Canepina, Celleno, Gallese, Grotte di Castro, Lubriano, Marta, Montefiascone, Sutri, Vallerano.

Vaccino Moderna al posto di Pfizer, donna chiama i carabinieri

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 14 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive di Belcolle, 5 presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 1664 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 18576 il numero delle persone negativizzate, 475 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 231444 tamponi. Solo 554 tra sabato e domenica. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 24960.

Coronavirus, 83 nuovi casi e 42 guariti. Sono 21 le persone ricoverate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.