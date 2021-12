Viterbo, energie rinnovabili. Il progetto per l'agro-fotovoltaico dell'Università della Tuscia. ecco i pannelli sopraelevati

B. M. 19 dicembre 2021 a

La risposta alle richieste degli agricoltori: “Stop alla realizzazione di distese di pannelli fotovoltaici che sottraggono terreno, costruite, piuttosto, sui nostri capannoni”, lanciata da Coldiretti, arriva dall’Università della Tuscia e si chiama Agro-fotovoltaico. Una risposta concreta, tanto che il prossimo anno inizieranno le installazioni di questi impianti in gran parte d’Italia, compresa l’Azienda agraria Nello Lupori dell’Unitus, dove è prevista l’installazione di un prototipo di agro-fotovoltaico.

Le linee guida sull’applicazione dell’agro-fotovoltaico sono state presentate nel corso di un evento svoltosi nell’aula magna di Santa Maria in Gradi. La nuova tecnologia permette di combinare l’agricoltura con la produzione di energia rinnovabile. Infatti, sotto i pannelli fotovoltaici, posti ad una altezza di almeno due metri da terra, è possibile coltivare il terreno creando una sinergia tra agricoltura e produzione energetica senza alcuno spreco di suolo. Dalle prime analisi svolte sui costi - è emerso nel corso del convegno - questi sembrerebbero paragonabili a quelli del classico fotovoltaico a terra ma con successivi vantaggi economici derivanti dalla coltivazione del terreno al di sotto dei pannelli.

Durante l’evento i riflettori sono stati puntati sulle linee guida. L’opera, redatta sotto forma di monografia con Isbn (International Standard Book Number), è stata realizzata dal Tavolo Tecnico Nazionale costituto e coordinato dal professor Andrea Colantoni dell’Unitus, dopo quasi due anni di intenso lavoro. Si tratta del primo documento presente in Italia che si pone l’obiettivo di regolamentare, disciplinare e analizzare più nel dettaglio l’Agro-fotovoltaico, nonché di creare una base tecnico-giuridica per gli imprenditori interessati. Al Tavolo erano presenti professori e ricercatori universitari, professionisti del settore, rappresentanti delle principali società che si occupano di energia rinnovabile come Ef Solare Italia, Enel, Le Greenhouse e Solarfields che hanno contribuito alla redazione della monografia. L’evento ha riscosso un importante successo attraendo oltre 200 ospiti da tutte le zone d’Italia. Sono intervenuti, in qualità di relatori per l’Università degli studi della Tuscia, il professor Andrea Colantoni e Valerio Di Stefano, trattando rispettivamente i vantaggi e l’importanza dell’Agro-fotovoltaico e le principali questioni legislative in materia. Hanno partecipato l’ingegnere Francesco Gallucci del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, e Roberta Papili di Confagricoltura. Presenti il pro-rettore Alvaro Marucci e il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali Nicola Lacetera. Alla fine del convegno si è tenuta una tavola rotonda grazie alla quale gli ospiti hanno potuto interagire con Colantoni e Di Stefano. Il Tavolo tecnico continuerà in questi mesi a compiere ricerche e ad aggiornare il documento con le novità legislative e scientifiche.

