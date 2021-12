Viterbo, cattedrale di San Lorenzo. Pronto il progetto per il restauro

R. V. 20 dicembre 2021 a

Partiranno nei primi mesi del nuovo anno i lavori di consolidamento architettonico della cattedrale di San Lorenzo, progettato dalla Sovrintendenza dopo la comparsa di alcune lesioni nella pavimentazione e nelle pareti delle navate. La natura e la modalità dell’intervento saranno illustrate oggi, lunedì 20 dicembre. durante un convegno a Palazzo papale (ore 10.30) nella sala del Ce.Di.Do.

“Su richiesta del vescovo Fumagalli - spiega il soprintendente, Margherita Eichberg - e grazie a un finanziamento ministeriale, abbiamo attenzionato il quadro fessurativo della cattedrale con indagini andate avanti per oltre un anno, giungendo ad individuare l’origine delle lesioni di maggiore evidenza e progettando il necessario miglioramento sismico”. “Il duomo di Viterbo - aggiunge l’architetto Eichberg - è un vero capolavoro di arte costruttiva lapidea, vanto della Tuscia medievale”.

“La manifestazione fessurativa - aggiunge l’ingegner Michele Candela, progettista dei restauri - sfugge a qualsivoglia manualistica di settore e comprende un’ulteriore problematicità: le lesioni presenti sul lato sinistro della navata centrale risultano sempre un po’ più ampie di quelle sul lato destro, globalmente meno danneggiato dell’altro. Perciò sono fessurazioni del tutto anomale, differenziate secondo canoni non noti. Da qui la necessità di esplorare nuove frontiere interpretative, proprie dei cosiddetti danni ‘inconsueti’. La particolarità del danno strutturale presente nella navata principale ha richiesto sia un’elaborazione diagnostica di carattere innovativo che la messa a punto di tecniche di intervento che minimizzassero le lavorazioni”.

“L’obiettivo - ancora Eichberg - è di rendere la cattedrale più sicura e di metterne in luce più compiutamente gli elementi di valore artistico. L’intervento è stato contenuto al minimo utile, nel rispetto di quanto di originale è pervenuto ai nostri giorni, a partire dalla struttura muraria eseguita con eccezionale maestria”.

Ad illustrare la storia della cattedrale romanica e le vicissitudini che hanno portato nel tempo ai vari interventi, sarà stamattina l’architetto Renzo Chiovelli. La sua costruzione risale all’istituzione della diocesi viterbese da parte di papa Celestino III nel 1192. Posto accanto al celebre Palazzo papale duecentesco, il duomo appare oggi come il risultato di una lunga serie di aggiunte e trasformazioni. Il campanile, ad esempio, risale al 1369, quando papa Urbano V concesse le indulgenze a quanti contribuivano ai restauri della chiesa e all’erezione della torre campanaria. La cuspide del campanile verrà aggiunta nel 1450. Dieci anni dopo, si rifacevano le capriate di copertura e nel 1490 la navata centrale veniva sgombrata dalla presenza della schola cantorum. Seguirono altri importanti interventi nei secoli successivi, mentre risalgono al 27 maggio 1944 i crolli causati da un grappolo di bombe che sfondò il tetto ed esplose al centro della navata principale, distruggendo parte delle decorazioni. Con il restauro post-bellico, tra il 1945 e il 1952, venne parzialmente riproposta la chiesa nelle forme tardomedievali precedenti le grandi trasformazioni cinque-settecentesche. “Di ciò - dice Chiovelli - esiste un’ampia documentazione che verrà mostrata durante la presentazione dei nuovi consolidamenti”.

