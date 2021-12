Viterbo, coltiva funghi allucinogeni in casa. Donna arrestata dai carabinieri

18 dicembre 2021 a

a

a

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio di perlustrazione, hanno fermato un'auto utilitaria con alla guida una donna già nota alle forze dell'ordine e la hanno sottoposta a controllo veicolare, oltre che a perquisizione personale.

Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga. Denunciati dai carabinieri

La donna è stata trovata in possesso di 12 grammi di marijuana, circostanza che ha consentito ai carabinieri di procedere ad una perquisizione domiciliare.

Serra con piante di marijuana: denunciato un ternano

Durante la perquisizione presso la dimora della donna, i carabinieri hanno scoperto una coltura di fughi allucinogeni, circa un centinaio, di cui una parte in coltura ed una parte già essiccata, oltre a trovare ulteriori 15 grammi di marijuana.al termine della perquisizione la donna è stata dichiarata in arresto per spaccio di droga.

IN AGGIORNAMENTO

Video su questo argomento Cinquanta kg di droga spedita dall'Olanda in lettere e cartoline TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.