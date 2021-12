Viterbo, bonus Tari ad Acquapendente. L'opposizione: "Per averlo troppa burocrazia"

Alessandro Quami 18 dicembre 2021 a

Entro fine dicembre gli aquesiani che godono del bonus Tari per l’autocompostaggio, devono iscriversi al nuovo albo dei compostatori, pena la revoca del beneficio di riduzione della tariffa sui rifiuti. Ma le lettere che informano gli utenti di questa incombenza stanno arrivando da pochissimi giorni, e quindi i cittadini dovranno fare in fretta e furia per non perdere lo sconto Tari. È la denuncia del consigliere di minoranza Alessandro Brenci. “Il Comune sta invitando i cittadini che hanno le compostiere a sbrigarsi a iscriversi all'albo – spiega il leghista -: il problema principale è che le lettere stanno arrivando in questi giorni”.

Brenci continua: “Il cittadino invece di essere alleggerito da incombenze, si trova costretto ad andare dall’azienda che ha preso in appalto la gestione dell’immondizia, farsi certificare che non ha il mastello, e quindi tornare in Comune. Perché il cittadino deve fare tutti questi giri, quando il Comune sa benissimo chi ha le compostiere e chi no? In periodo di pandemia i cittadini devono girare mille uffici: non va bene”.

Le lettere che stanno arrivando ai cittadini sono inviate dall’ufficio Tributi: “Con il nuovo regolamento Tari 2021, approvato il 30 luglio 2021 dal Consiglio comunale, è stato introdotto l'Albo dei compostatori, al quale coloro che effettuano autocompostaggio sono tenuti a iscriversi. I contribuenti che già usufruiscono della riduzione della tassa rifiuti per la pratica dell'autocompostaggio, dovranno presentare entro il 31 dicembre 2021 l’istanza di iscrizione all’albo, pena la revoca del beneficio di riduzione della tariffa”.

Nella lettera si specifica che “per richiedere l’iscrizione devono essere presentati l’apposito modulo di domanda, la copia del documento di identità del richiedente e il ticket rilasciato dal gestore (Ideal service), già compilato e timbrato dall’operatore. Il ticket di conferma rilasciato dall’operatore costituisce elemento essenziale per poter procedere all’iscrizione”.

E ancora: “In particolare, chi già usufruisce della riduzione Tari per autocompostaggio ma è in possesso del mastello marrone, deve riconsegnarlo nella sede della Comunità montana negli orari di ricevimento della Ideal service”. La domanda di iscrizione all'albo dei compostatori può essere presentata in forma cartacea all'ufficio Tributi (0763-7309211), inviata per email ([email protected]) oppure tramite servizio postale. L’ufficio Tributi dà informazioni e chiarimenti martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13,30, giovedì dalle 15 alle 17.

