Viterbo, Virna Pasquinelli premiata dalla regina. La giovane stilista di Vetralla protagonista nel Regno Unito

Roberto Pomi 18 dicembre 2021 a

a

a

Virna Pasquinelli Millinery, segnatevi questo nome. Lei è una trentenne nata nella Tuscia (Tre Croci, Vetralla) e approdata a Londra per cercare un’opportunità. Anni di studio, impegno, più lavori portati avanti contemporaneamente per fare quadrare i conti e poi il colpo della vita.

Virna è infatti una degli ultimi destinatari di un prestigioso Queen Elizabeth Scholarship Trust Award, un premio che promuove artisti e creatori emergenti e di eccezionale talento. Modista e artista creativa e multidisciplinare, con un forte senso estetico, i design di Virna sono eleganti con un sottofondo urbano ed “edgy”, che mette in mostra la sua vasta gamma di abilità artistiche e la sua forte passione per l’artigianato.

Chef Marco Lagrimino premiato con la stella Michelin

La borsa di studio del premio Qest supporterà ed espanderà le conoscenze di Virna nell’elettroformatura, nella saldatura, nella lavorazione dei metalli e nella tessitura artistica, contribuendo a far evolvere le tradizioni del suo mestiere fondendo la commercializzazione con l’arte da indossare. Avrà anche 60 ore di formazione individuale, con un tutor privato, incentrate su arte tessile e mix media, tecniche contemporanee e tradizionali di manipolazione delle superfici e abilità innovative di stampa e tintura. Ciò le consentirà di arricchire il suo lavoro e di sviluppare molte più idee al fine di rendere la sua pratica più future-focussed.

Darà a Virna la possibilità di collaborare e condividere questa conoscenza con altri artisti, artigiani e designer mettendo in luce tradizioni, sostenibilità e virtuosismi di varia natura. Virna Pasquinelli ha la volontà e la necessità di ispirare e mostrare il valore dell’artigianato di oggi e come verrà percepito in futuro. Qest sta anche collaborando con Cockpit Arts, una premiata impresa sociale e incubatore di imprese per artigiani e designer, offrendo ai recipienti del premio un programma di sviluppo professionale che consiste in una serie di workshop e sessioni di mentoring al fine di aiutare i vincitori a stabilire un business più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Christmas Village, partenza a razzo con 2 mila visitatori

Dopo essersi laureata al Kensington and Chelsea College, Virna ha lavorato e imparato da alcuni dei più prestigiosi modisti britannici, tra cui Piers Atkinson, Philip Treacy e Jane Taylor. Ha creato cappelli per varie produzioni teatrali globali come Il Re Leone della Disney, Aladdin, Ritorno Al Futuro e molti altri, prendendo anche commissioni private per artisti, riviste di moda e imprese del calibro di Katy Perry, LadBible, Vogue e L’Officiel per citarne alcuni. Inoltre collabora con stilisti e designer internazionali tra cui l'iconica casa di moda britannica Catherine Walker & Co., oltre a creare pezzi su misura per frequentatori della scena underground di Londra. I suoi cappelli sono eleganti e all’avanguardia. Splendidamente realizzati a mano con dettagli tecnici, abilità creative e un’immaginazione dinamica. “Realizzati - spiega lei - per incitare confidenza e potere a chi li indossa”.

Il Queen Elizabeth Scholarship Trust (Qest) sostiene la formazione e l’istruzione di talentuosi e aspiranti artigiani attraverso tradizionali corsi universitari, formazione professionale, tirocini e formazione individuale con un maestro artigiano; aiutando a sostenere il patrimonio culturale della Gran Bretagna e sostenere le abilità vitali nell'artigianato tradizionale e contemporaneo. Dal 1990 Qest ha assegnato quasi 5 milioni di sterline a 600 persone che lavorano in tutto il Regno Unito in 130 diverse discipline artigianali. Qest è stata fondata dalla Royal Warrant Holders Association nel 1990 per celebrare il 150° anniversario dell’Associazione e il 90° compleanno della regina madre.

Coldiretti: “Costruite gli impianti sui tetti di stalle e serre”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.