Viterbo, Natale. Emanato un altro bando per le luminarie

E mentre al Natale manca appena una settimana ci sono zone della città che attendono ancora l’installazione degli addobbi. Tutto a causa del ritardo con cui è stato pubblicato il bando rivolto alle imprese che si occupano di questo tipo di servizi. Ritardo ascrivibile alla tardiva approvazione delle variazioni di bilancio in Consiglio comunale.

Il Comune in ogni caso ha emanato due giorni fa un ulteriore avviso “per incentivare economicamente - testuale - le imprese che presenteranno richiesta di contributo per l’installazione di luminarie nelle zone del territorio comunale e delle frazioni (vie e spazi pubblici o quartieri non ricompresi nelle installazioni già realizzate dall’ente)”. “Le richieste - si legge ancora nell’avviso - dovranno essere formulate da imprese singole o associate e dovranno pervenire tramite Pec all’indirizzo [email protected] entro il 24 dicembre”.

In arrivo, infine, novità anche relativamente al bando Sos Cultura. Nei prossimi giorni, comunque prima di Natale, verrà infatti pubblicato l’avviso per la concessione di contributi a sostegno degli operatori culturali cittadini. A darne comunicazione, in una nota, è l’assessore alla cultura Marco De Carolis, che spiega: “Come lo scorso anno sarà un bando a sportello e pertanto le domande saranno registrate in base all’ordine cronologico di presentazione. Gli uffici stanno lavorando affinché venga predisposto e pubblicato nelle prossime ore”.



