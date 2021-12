Viterbo, ballavano senza mascherina. La polizia chiude discoteca

17 dicembre 2021 a

a

a

Viterbo, discoteca chiusa dopo un controllo della polizia sul rispetto delle norme anti Covid. Le attività di controllo sul territorio provinciale finalizzate a verificare il rispetto della vigente normativa per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali sono state notevolmente intensificate a partire dallo scorso 6 dicembre a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 172/2021 che ha istituito il "Green Pass rafforzato”.

Shopping per i regali e paura del Covid. L'Usb: "Non bastano i controlli promessi da Arena"

In particolare, nell’ambito degli specifici servizi dedicati ai locali di pubblico spettacolo, personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo ha riscontrato, durante un controllo presso una discoteca della provincia viterbese, alcune irregolarità nella compilazione del previsto documento di tracciamento dei clienti nonché la mancata osservanza dell’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Niente concerto di fine anno in piazza, Arena ha deciso dopo il summit con il prefetto

Le suindicate violazioni, comportano anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni, sono state contestate al gestore del locale. Inoltre gli operatori hanno accertato ulteriori due violazioni amministrative nei confronti di altrettanti dipendenti di un’attività di vendita di materiale esplodente sprovvisti del necessario green pass.

Coronavirus, 107 nuovi casi e 68 guariti nelle ultime 24 ore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.