Viterbo, omicidio Dario Angeletti. Sabato 18 dicembre a Civitavecchia il rito laico per l'addio al professore

Questa mattina l’addio a Dario Angeletti, il biologo marino professore dell’università della Tuscia che è stato ucciso il 7 dicembre nel parcheggio delle Saline di Tarquinia. A 11 giorni dal delitto la famiglia, i colleghi, gli amici potranno dare un saluto al docente durante la cerimonia laica che è in programma alle 11 nel polo universitario distaccato dell’università della Tuscia di Civitavecchia. In particolare nel dipartimento di scienze ecologiche e biologiche del polo universitario in piazza Giuseppe Verdi. Lì sarà allestita una sorta di camera ardente.

Il corpo di Dario Angeletti è stato consegnato alla famiglia giovedì. E’ rimasto al cimitero del Verano di Roma per giorni dopo l’autopsia. I risultati dell’esame, come di consueto, arriveranno tra circa 2 mesi, tuttavia ormai è chiaro che a uccidere il professore sono stati due colpi di pistola - una calibro 6.35 - che gli sono stati sparati praticamente a bruciapelo dietro l’orecchio destro. Le ogive sono state ritrovate, secondo indiscrezioni, entrambe nel cranio. Così come sono due i bossoli recuperati, in momenti diversi, nella zona del delitto.

A prendersi la responsabilità dell’omicidio è stato Claudio Cesaris, tecnico universitario in pensione di 68 anni, che si trova nel reparto detentivo di Belcolle in attesa di essere trasferito nel carcere di Civitavecchia. Al gip Savina Poli una settimana fa ha detto di aver premuto il grilletto in un raptus di gelosia ma di non aver pianificato l’omicidio. Angeletti - è il racconto del pensionato - gli avrebbe parlato della ricercatrice di 39 anni che lavorava con lui alle Saline e il 68enne ha perso la testa sparandogli.

Gli inquirenti finora non parlano. Ma il racconto di Cesaris non convince del tutto, anche perché ancora non ha saputo dare indicazioni chiare su dove ritrovare la pistola e il gilet, forse insanguinato, che aveva quando è stato ripreso vicino all’auto di Angeletti dalla telecamera che sta di fronte al parcheggio delle Saline.

Nelle scorse ore ha parlato anche la moglie di Dario Angeleti, Saskia con un’intervista uscita sul settimanale Oggi: “Come ha osato togliergli la possibilità di vedere i figli crescere, di portare a compimento i suoi mille progetti? È intollerabile. Quella che è successo è una cosa troppo assurda perché la si possa comprendere. Un incidente o un malore si possono accettare, ma mi chiedo come sia possibile che un uomo abbia osato togliere la vita al mio compagno, che non aveva nessuna colpa”.

