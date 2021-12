Viterbo, paura Covid. Niente concerto di fine anno in piazza, ma all'Unione arriva Bollani

Daniela Venanzi 18 dicembre 2021 a

a

a

La delusione è cocente. Marco De Carolis, assessore a cultura e turismo, non ha preso per niente bene la decisione di annullare, durante la riunione di giovedì sera del Comitato per l’ordine e la sicurezza, il concertone di fine anno a piazza della Rocca.

“Da parte della Asl - spiega - ci è stato comunicato di una circolare di un centro della salute europeo in cui si esprime contrarietà a svolgere questo tipo di eventi per via dell’inefficacia del vaccino. Cosa che mi sorprende non poco, ma che devo accettare. Davanti alla salute pubblica alzo le mani. Certo è che noi avevamo pensato a tutte le misure di sicurezza possibili per rendere sicuro il Capodanno viterbese, perfino la possibilità di un tampone per entrare in piazza. Sinceramente rimango spiazzato davanti a questa decisione, tra l’altro c’è anche da considerare che a questo punto i viterbesi andranno a fare il Capodanno fuori e magari porteranno in città il virus preso in altre zone d’Italia. Tenendo i cittadini qui, avremmo avuto sicuramente un maggior controllo dell’epidemia rispetto ad eventuali contagi presi chissà dove”.

Natale tra street food, artisti di strada e il concerto di Tosca

De Carolis può tuttavia consolarsi - ed è questa la notizia che comunica in anteprima al Corriere di Viterbo - con il concerto di Stefano Bollani il 1° gennaio all’Unione: “Si tratta di uno spettacolo sicuramente degno di nota. Al Teatro dell’Unione arriva Bollani: compositore, pianista e cantante, ma anche attore teatrale e scrittore reduce da un programma di grande successo su Rai 3 condotto insieme alla moglie Valentina Cenni”.

Niente concerto di fine anno in piazza, Arena ha deciso dopo il summit con il prefetto

Quindi il rammarico per l’annullamento del concertone del 31 è mitigato da questo asso nella manica, sicuramente di pregio...

“Almeno in parte sì, visto che Bollani può essere considerato una esclusiva importante per la città di Viterbo”.

Si conoscono i dettagli dell’esibizione?

“Presto saranno resi noti, probabilmente la performance si svolgerà nel pomeriggio. Per la vendita dei biglietti e tutti gli altri parti

colari rimandiamo ai prossimi giorni”.

Intanto, stasera si svolgerà la Notte dei regali: stop alle auto in centro fino alle 24 nelle seguenti vie e piazze: Corso Italia, via della Sapienza, piazza delle Erbe, via dell’Orologio Vecchio, via Saffi, via Roma, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, via Marconi, via Cavour, nel tratto ricompreso tra via Annio e piazza del Plebiscito, con deviazione su via Annio.

Salta concerto di fine anno in piazza. Arena: "Nessuna restrizione per lo shopping

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.