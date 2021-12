Corriere di Viterbo premiato in Comune. Benemerenza per l'informazione offerta durante la pandemia

17 dicembre 2021 a

a

a

Il Corriere di Viterbo premiato in Comune per l'informazione offerta ai lettori durante il periodo della pandemia legata al coronavirus. Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ha firmato l'atto che conferisce la civica benemerenza alla redazione del Corriere di Viterbo. Questa la motivazione: "Per lo spirito di servizio dimostrato durante l'emergenza Covid-19. Sempre in prima linea per testimoniare con parole ed immagini la drammaticità di una malattia sconosciuta e letale". A ritirare la pergamena, durante la cerimonia che si è tenuta venerdì 17 dicembre nella sala regia di Palazzo dei Priori, Evandro Ceccarelli caposervizio e responsabile della redazione del quotidiano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.