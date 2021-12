Quarto Grado, puntata del 17 dicembre 2021. Le rivelazioni sull'omicidio di Dario Angeletti

17 dicembre 2021 a

Venerdì 17 dicembre, alle ore 21.25, su Retequattro, ultimo appuntamento dell’anno con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. La trasmissione tornerà sul caso dell’omicidio di Dario Angeletti, biologo marino e docente all'Università della Tuscia, trovato morto lo scorso 7 dicembre a Tarquinia (Viterbo). Come noto a prendersi la responsabilità del delitto è stato Claudio Cesaris, 68 anni, tecnico universitario in pensione che ha confessato tutto agli inquirenti. Stando al racconto che ha fornito al gip di Viterbo, Cesaris avrebbe deciso di premere il grilletto preso da un improvviso raptus di gelosia. Infatti, l’uomo negli ultimi anni era ossessionato da una ricercatrice di 39 anni, collega di Angeletti.

Omicidio delle Saline, ritrovato il secondo bossolo

Da quello che si è appreso gli inviati della trasmissione di Retequattro dedicata ai gialli sono stati a Tarquinia e nella zona di Civitavecchia, l'inchiesta è coordinata da quella Procura per diversi giorni. La scorsa settimana erano state mandate in onda due testimonianze che, alla luce della confessione di Cesaris, sono comunque fondamentali. Una è quella di una signora che ha sentito gli spari e che già alla fine della scorsa settimana aveva parlato di più colpi. Infatti le ferite riscontrate sul capo di Dario Angeletti sono state due. L'altra testimonianza è quella della commessa del negozio di alimentari dove ogni giorno Angeletti andava per comprarsi un panino a pranzo e dove era diretto anche quel martedì 7 dicembre quando ha incrociato Cesaris sulla strada.

Sabato l'addio a Dario Angeletti. Cerimonia laica a Civitavecchia

Secondo il racconto del presunto assassino avrebbe fermato il professore perché colto da un malore (un abbassamento glicemico) mentre stava facendo un'escursione nell'oasi delle Saline. Un racconto che per ora non convince del tutto gli inquirenti. Infatti ci sono ancora tanti punti da chiarire. Perché l'uomo era armato? L'incontro con Angeletti è stato un caso oppure Cesaris sapeva che sarebbe passato di lì come tutti i giorni? Dov'è la pistola?

Professore ucciso, il cellulare di Cesaris al setaccio per capire dove ha gettato la pistola

