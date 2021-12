Viterbo, niente concerto in piazza il 31 dicembre. La decisione del sindaco dopo il vertice in Prefettura

17 dicembre 2021 a

Niente concerto per la fine dell’anno in piazza. La decisione è ormai ufficiale ed è stata presa dal sindaco Giovanni Arena dopo aver partecipato, nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 dicembre, al comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura. Un vertice al quale, oltre al prefetto Giovanni Bruno, hanno preso parte anche i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Durante il tavolo tutti hanno convenuto che il concerto del 31 in piazza avrebbe rappresentato un pericolo visto il rialzo della curva dei contagi nelle ultime settimane. Difficile gestire eventuali assembramenti in quella situazione, dunque il sindaco, come in qualche modo aveva fatto capire ad inizio settimana ha deciso di annullare il concerto. Confermata, dunque, l’indiscrezione del Corriere mentre non hanno trovato conferma le voci che erano rimbalzate nella giornata di ieri che vedevano l’assessore alla cultura De Carolis deciso ad andare avanti con l’appuntamento in piazza.

Il prefetto ha raccomandato, come era avvenuto un paio di settimane fa, di vigilare sul rispetto delle norme anticontagio - in primis distanziamento e mascherine - durante il periodo dello shopping e degli eventi natalizi. Sperando che basti questo.

