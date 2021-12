Viterbo, rinnovo della carta d'identità. Uffici nel caos, sistema informatico in tilt

Massimiliano Conti 17 dicembre 2021 a

C’è chi ha messo la sveglia a notte fonda per prenotare tramite un’app che non funziona o funziona malissimo, chi ha inviato mail all’indirizzo dedicato ma non ha ricevuto risposte e chi dopo tanto penare è riuscito a prendere un appuntamento ma quando si è presentato negli uffici è stato rispedito a casa perché mancava la connessione. E’ successo ieri, mercoledì 16 dicembre,quando un problema al sistema informatico comunale ha mandato in tilt tutti gli uffici comunali. Il problema, per la cronaca, è stato poi risolto intorno alle 13. Fatto sta che ottenere la carta d’identità elettronica a Viterbo, e soprattutto ottenerla in tempi ragionevoli, continua a essere un’impresa quasi impossibile, nonostante le pie intenzioni dell’assessore ai servizi demografici Paolo Barbieri il quale, con l’ultimo rimpasto di giunta, ha ereditato dalla collega di partito (Fondazione) Alessia Mancini una gatta che avrebbe fatto volentieri a meno di pelare.

Sull’ufficio anagrafe pesano infatti come macigni almeno tre fattori: la cronica carenza di personale, un numero insufficiente di macchine per stampare le carte elettroniche e l’effetto strascico dell’emergenza Covid, che ha prodotto una sorta di imbuto nel momento in cui il 30 novembre scorso è terminata la proroga dei documenti scaduti. Risultato: caos e nervi a fior di pelle tra gli utenti, tra i quali c’è chi lamenta, tra gli effetti collaterali del mancato rinnovo del documento, anche la sospensione dello spid, ovvero il sistema pubblico di identità digitale, che oggi rappresenta la chiave d’accesso alla quasi totalità dei servizi della pubblica amministrazione.

“Un mese per riuscire a prenotare un appuntamento con questa app, un mese di attesa ed oggi mancava la connessione, quindi appuntamento rimandato – ha scritto sui social un cittadino, Emanuele Duca -. Ai dipendenti comunali sembra tutto normale e mi hanno consigliato di prendere l'appuntamento con l'app tra le 3 e le 3,30 di notte. Normale, forse nel terzo mondo”.

Da parte sua, Barbieri assicura che quello di ieri mattina è stato un problema temporaneo dovuto al blocco del nuovo sistema informatico, ancora in fase di rodaggio – “le persone che erano prenotate sono state tutte richiamate e hanno avuto un nuovo appuntamento” – ma ammette anche che il problema delle carte d’identità è reale ed è dovuto all’eccesso di richieste. “Intanto posso anticipare la mia intenzione di eliminare l'app – spiega Barbieri – mentre per quanto riguarda le macchine stampatrice all’appello ne mancano ancora due: nei prossimi giorni tornerò a disturbare il prefetto perché faccia pressioni sul ministero dell’Interno in modo che ci vengano consegnate in tempi certi e celeri”.

C’è anche da dire che dal 15 novembre scorso tutti i cittadini possono ottenere gratuitamente e on line, tramite il portale Anpr (anagrafe nazionale della popolazione residente), ben 14 certificati: anagrafico di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza Aire, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e di stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia Aire, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile, contratto di convivenza. Ma finora gli uffici demografici di Viterbo non è che siano stati sgravati da chissà quale mole di lavoro. Forse perché molti viterbesi, soprattutto i più anziani, non hanno dimestichezza con i mezzi informatici. “A questo proposito – conclude Barbieri – annuncio che la convenzione con i tabaccai per il rilascio dei certificati è stata firmata. A breve non ci saranno più alibi per nessuno”.



