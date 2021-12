Viterbo, passi carrabili. A Montefiascone sbagliati i canoni

Alessandro Quami 17 dicembre 2021 a

Errore nel sistema di ricalcolo e il canone sui passi carrabili raddoppia, ma dal Comune spiegano che gli importi sono sbagliati (più bassi) e i cittadini devono aspettare il nuovo conteggio. “Tassa sul passo carrabile quasi raddoppiata”, si legge su facebook, con gli utenti che si lamentano del salasso. Ma subito arriva il post dell’assessora e vicesindaca Rosita Cicoria, che indica il link dove andare a leggere la spiegazione ufficiale del Comune di Montefiascone. L’avviso comunale riguarda il canone unico patrimoniale (Cup) che dall’1 gennaio 2021 sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), l’imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e i diritti sulle pubbliche affissioni (Dpa). “A causa della transizione dalla gestione dei previgenti tributi alla gestione del canone unico, si è verificata una problematica relativa all’emissione degli avvisi di pagamento relativi ai soggetti che congiuntamente utilizzano un passo carrabile – si legge nell’avviso degli uffici tributari del Comune di Montefiascone -. Gli avvisi di pagamento sono stati emessi a carico di ciascun utilizzatore per l’intera somma dovuta e non per la quota parte del singolo utilizzatore”.

Insomma, a un cittadino il prezzo da pagare era salito da 78 a 144 euro, un’altra pagava 8 euro e le era arrivato l'avviso di pagamento da 72 euro. Ma l’importo effettivo deve essere diviso per il numero dei condomini. “L’entrata in vigore del nuovo canone unico patrimoniale – proseguono dal Comune -, rende necessario rinnovare le autorizzazioni relative all’utilizzo congiunto di un passo carrabile da parte di più persone. La nuova autorizzazione dovrà essere richiesta in una delle seguenti modalità alternative: da uno solo degli utilizzatori, che diventerà il titolare dell’autorizzazione e unico obbligato al pagamento del totale dovuto. Gli avvisi di pagamento saranno emessi unicamente a nome del titolare per l’intero importo dovuto; da più utilizzatori o da tutti gli utilizzatori, che assumeranno in solido la titolarità dell’autorizzazione e saranno obbligati al pagamento del totale in quota parte, fatti salvi i casi di irregolarità di cui al regolamento comunale sul canone unico patrimoniale”.

E ancora: “Il rilascio della nuova autorizzazione comporterà l’annullamento degli avvisi di pagamento errati inviati a novembre 2021. La richiesta di rilascio di nuova autorizzazione può essere effettuata compilando il modulo allegato alla presente comunicazione e scaricabile anche dal sito web istituzionale del Comune (Modulistica => Suolo pubblico) e inviandolo all’indirizzo mail [email protected] o consegnandolo a mano all’ufficio protocollo (largo Plebiscito, 1)”.

