Viterbo, benzinai sfruttati. Liberi padre e figlio accusati di caporalato. Partito il processo

Passano a 12 le vittime che si sono costituite parti civili nel processo a carico dei due gestori di 8 impianti di carburante Ewa tra Viterbo, Montefiascone, Tarquinia e Canepina, arrestati al termine dell’inchiesta ‘Petrol Station’ (nella foto la conferenza stampa dell’operazione) risalente al 24 giugno scorso. Nei confronti degli imputati Vincenzo e Charles Salvatore Maria Salzillo, padre e figlio, di 62 e 28 anni, sono stati revocati gli arresti domiciliari, come richiesto a novembre dal difensore, l’avvocato Andrea Castaldo. Ieri, giovedì 16 dicembre, in aula durante l’udienza destinata all’ammissione delle prove che si è celebrata davanti al giudice Francesco Rigato, su 18 parti offese, si sono costituiti parti civili in 12 con gli avvocati Carlo Mezzetti, Francesca Bufalini, Silvia Brugiotti, Paola Mangano e Elisabetta Mazzoli del foro di Spoleto.

Si tratta di giovani per lo più originari dall’Africa sud-orientale. Nel corso della seduta l’avvocato Silvio Ciniglio, che ha sostituito il collega Castaldo, titolare della difesa degli imputati, ha chiesto che non fosse ammessa la lista testi depositata dalla Procura, ritenendola assolutamente generica. Il legale ha constatato la mancanza delle circostanze sulle quali i testi dovrebbero deporre, elemento che a suo parere si sarebbe sostanziato in una completa violazione del diritto di difesa per l’imprevedibilità del contenuto della prova testimoniale. Istanza che tuttavia è stata rigettata dal giudice Rigato.

L’operazione ‘Petrol Station’, condotta dalla squadra mobile della questura e dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, attraverso il supporto di altri enti e sotto il coordinamento del pm Massimiliano Siddi, si è concretizzata dopo due anni con l’arresto dei due uomini d’affari campani, d’origine casertana, che devono rispondere di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecita in concorso ai danni di numerosi dipendenti in possesso di regolari permessi di soggiorno, che venivano assunti con contratti part time, ma costretti ad affrontare turni lavorativi massacranti e a vivere in alloggi di fatiscenti in condizioni igienico sanitarie alquanto precarie.

Le nuove leve venivano reclutate con il passaparola o all’ingresso di attività commerciali, dove questi giovani si appostavano chiedendo l’elemosina. Una volta assoldati, i due businessman, controllavano ininterrottamente i benzinai, costringendoli addirittura a inviare loro foto per comprovare la propria presenza sul luogo di lavoro. Stando alle ipotesi accusatorie, i due imprenditori, all’apice di una catena di distributori di benzina dislocati su tutto il territorio nazionale e afferenti a una società attiva nel settore del commercio di carburanti avrebbero ottenuto guadagni illeciti, stimati intorno a 835 mila euro. Totale che coinciderebbe con la somma complessiva relativa ai compensi che i due manager non avrebbero mai corrisposto in favore di una decina di lavoratori in nero e altri 110 dipendenti irregolari. Il dibattimento entrerà nel vivo il 7 luglio con l’ascolto dei primi due testimoni del pubblico ministero.

