Viterbo, Talete smentita da La Sapienza: "Nessun accordo per i tirocini"

Nessun tirocinio in Talete per neolaureati alla Sapienza di Roma. Dopo la conferenza stampa tenuta dall’azienda, che nei giorni scorsi ha presentato l’avvio di percorsi formativi in collaborazione, oltre che con la Sapienza, anche con l’Università della Tuscia, una secca smentita dell’annuncio arriva direttamente dall’ateneo romano.

“Con riferimento all’articolo ‘Talete cerca neo laureati per stage. I comitati: manovalanza gratis’, uscito il 13 dicembre sul Corriere di Viterbo - si legge in una nota - si precisa che Sapienza non ha sottoscritto, come ateneo, convenzioni né per tirocini curriculari, né per tirocini extracurriculari con l’azienda Talete spa. Inoltre, non risulta che la suddetta azienda abbia mai pubblicato su Jobsoul, la piattaforma dell’Università per il placement, opportunità di lavoro o di tirocinio per gli studenti”.

In altri termini, laddove qualche docente avesse dato il proprio nulla osta ad eventuali collaborazioni, si tratterebbe di un’iniziativa di carattere personale che nulla avrebbe a che fare con l’Università. La precisazione di Sapienza si aggiunge alle proteste sollevate all’indomani della conferenza stampa dai comitati per l’acqua pubblica, che hanno bocciato il progetto sostenendo che si tratterebbe di un modo, per Talete, per avere a disposizione, con la scusa dei tirocini, lavoratori a costo zero.

