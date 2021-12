Viterbo, incendio in un appartamento. Notte di paura a Villanova. Donna di 40 salvata dai poliziotti

16 dicembre 2021 a

Notte di paura quella tra mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre a Villanova. Per cause ancora da accertare è divampato un incendio in un appartamento abitato da una donna quarantenne insieme ai suoi due animali domestici. La donna è stata salvata grazie all'intervento degli agenti delle volanti della polizia. ,La professionalità e la generosità dei poliziotti delle volanti, che garantiscono l’attività di controllo del territorio nel capoluogo viterbese in ogni ora del giorno e della notte, durante un brillante intervento su un incendio in abitazione ha consentito di mettere in salvo una donna in pericolo.

Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo è intervenuto presso una palazzina ubicata in una strada del quartiere “Villanova” a seguito di segnalazione di incendio pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. Giunti immediatamente sul posto gli operatori, entrati nello stabile, dopo un veloce giro sulla scala interna sono riusciti ad individuare in un appartamento situato al primo piano la provenienza di fumo accompagnato da forte odore di bruciato.

A fatica i poliziotti hanno convinto la donna 40enne residente nell’abitazione, apparsa subito in forte stato confusionale, ad aprire la porta di casa per consentire loro di metterla in salvo unitamente ai suoi due animali domestici.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalla Sala Operativa della Questura, ha permesso lo spegnimento delle fiamme, verosimilmente originatesi a causa di un incidente domestico. La vittima è stata soccorsa da sanitari del 118 arrivati sul posto e successivamente accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Belcolle” per ulteriori accertamenti medici.

