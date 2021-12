Viterbo, Federlazio. Tiziana Governatori è la nuova presidente

Alessandro Quami 16 dicembre 2021 a

a

a

Tiziana Governatori è la nuova presidente di Federlazio Viterbo. L’assemblea dell’associazione delle piccole e medie imprese ha scelto il nuovo corso dopo l’era di Gianni Calisti. “Ma la mia strada seguirà il solco tracciato da lui”, ha detto Governatori nella sua relazione, ricordando poi: “Siamo alla vigilia di una ricorrenza importante: i 50 anni di attività di Federlazio a Viterbo”. L’elezione e la conferenza di presentazione si sono tenute nei locali delle Terme Salus, sulla Tuscanese. Si tratta della struttura alberghiera e termale gestita dalla famiglia della stessa neoeletta.

Rincari energia, aziende ceramiche a rischio

Il titolo dell’incontro è stato “La scelta di crescere”. E è proprio sulle opportunità e i problemi del presente e del futuro che Governatori ha incentrato il suo discorso, davanti ai rappresentanti della politica, delle forze dell’ordine, del sindacato, delle organizzazioni imprenditoriali, del mondo accademico. “Le piccole e medie imprese sono un patrimonio storico del sistema economico provinciale - ha detto la presidente Governatori - ma l’economia si muove troppo rapidamente e lascia indietro chi non sta al passo. Purtroppo, le aziende sono zavorrate dalla macchina statale e dall’eccesso di obblighi e adempimenti”.

Per Governatori, “le pmi sono un patrimonio economico e sociale da difendere”, soprattutto alla luce degli attuali “insostenibili costi energetici: il picco del caro-gas rischia di danneggiare le imprese ceramiche del distretto di Civita Castellana. Per questo, il Governo non deve abbandonarci”. Ma il rincaro dei costi dell’energia è solo uno dei nodi da affrontare per le pmi: “Un altro fardello è dato dalla burocrazia e dai ritardi cronici della pubblica amministrazione: ora ci sono i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da non farci scappare”.

Green pass per entrare al lavoro: le aziende della Tuscia sono pronte

Sull’argomento burocrazia interviene anche il sindaco di Viterbo, presente all’incontro. Giovanni Arena - che non passa un momento facile per le dinamiche politiche legate alle elezioni provinciali con possibili ripercussioni negative sulla giunta viterbese - lancia un allarme sugli investimenti urbanistici: decine di milioni di euro di contributi governativi a disposizione per la qualità dell’abitare e altro, che potranno essere utilizzati dal Comune di Viterbo se in pochi mesi saranno preparati i progetti definitivi e se entro il 2023 saranno stati iniziati i lavori. “Tra mille norme, mille impedimenti burocratici e poco personale (blocco di turnover), rischiamo di non farcela - ha detto Arena - si pretende che i lavori debbano terminare entro il 2026. In queste condizioni è impossibile farcela, a meno che il Governo non ci aiuti con nuove assunzioni di personale”.

Gli aumenti dell'energia mettono in ginocchio le aziende. La bolletta di una ceramica da 20 a 80 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.