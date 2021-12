Viterbo, check-up per le piante di Pratogiardino. Nuovi alberi a viale Trieste

Massimiliano Conti 16 dicembre 2021 a

Nuove alberature, check-up fitosanitario di tutto il patrimonio arboreo di Pratogiardino e interventi di miglioramento della fruibilità di parchi e giardini pubblici

Vuoi perché è il colore della speranza – prima di tutte quella di arrivare a fine mandato – o perché l’amministrazione deve farsi perdonare dai viterbesi il discusso taglio degli storici pini di piazzale Gramsci (per ora solo 3 su tredici, gli altri probabilmente si salveranno), fatto sta che la cura e la manutenzione del verde sono tornate in cima all’agenda di Palazzo dei Priori.

Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di potatura degli alberi in vari punti della città mentre in queste ore si sta procedendo alla messa a dimora di nuove piante. L'assessore “al ramo” Ludoviva Salcini entra nel dettaglio degli interventi: “Stiamo provvedendo al reimpianto di sei tigli su via Lorenzo da Viterbo, quattordici sono invece gli alberi che stanno per essere messi a dimora su viale Trieste, un olmo su viale IV Novembre, tre prunus su via Vittorio Veneto e due in via fratelli Rosselli”. Gli interventi, sottolinea l’assessora, interessano i punti dove in passato si era reso necessario l'abbattimento di vecchi alberi perché ammalorati o in condizioni di stabilità precaria, e quindi ritenuti pericolosi. “Grande attenzione – continua Salvini - è rivolta in particolare ai viali storici della nostra città, affinché venga mantenuto inalterato il patrimonio arboreo cittadino”. Patrimonio arboreo che sarà sottoposto per questo ad esami approfonditi, a cominciare da quello di Pratogiardino, il polmone verde della città. E’ dei giorni scorsi una determina firmata dal dirigente del settore ambiente e agricoltura, Eugenio Monaco, che dà incarico all’agronomo Francesco Ciccarella, per una spesa complessiva di 9.733 euro, di procedere a una verifica fitosanitaria e dendrostatica delle piante e a un piano di recupero e di gestione del patrimonio arboreo ed arbustivo della villa comunale.

“Prato Giardino fa parte del patrimonio culturale della città di Viterbo, è tutelato quale bene culturale ed è inserito nella rete regionale delle dimore storiche del Lazio ai sensi della legge regionale 8/2016 – si legge nella determina -. L’amministrazione comunale, al fine di incrementare la qualità e la fruibilità dei luoghi, intende restituire le peculiarità paesaggistiche ed il valore storico ambientale del parco, che con il trascorrere del tempo ha subito numerose trasformazioni, avvenute in epoche diverse, che ne hanno modificato l’assetto originario”.

All’architetto di San Lorenzo Nuovo Manuela Dottarelli è stato invece affidato l’incarico, per un importo di 9.400 euro, di redigere un progetto esecutivo finalizzato a migliorare l’accesso ai parchi e ai giardini pubblici “al fine di favorire la più ampia inclusività e la fruizione dei luoghi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia", a cominciare dall’eliminazione delle barriere architettoniche. I primi interventi riguarderanno in particolare il parco di via del Colle a San Martino al Cimino (con la costruzione di un nuovo blocco servizi igienici, la rimozione delle barriere e la realizzazione di percorsi pedonali); il parco dell’Aeronautica (rimozione barriere, percorsi pedonali e collegamento con la pista di pattinaggio); il giardino via Monte Cervino (rimozione barriere, miglioramento dei percorsi, installazione di arredi e attrezzature).

