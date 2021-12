Viterbo, professore ucciso. Sabato 18 dicembre l'addio a Dario Angeletti. Cerimonia laica a Civitavecchia

16 dicembre 2021 a

Si svolgeranno sabato 18 dicembre, con un rito laico, i "funerali" di Dario Angeletti, il biologo, professore dell’università della Tuscia che è stato ucciso martedì 7 dicembre con due colpi alla testa alle Saline di Tarquinia. Una cerimonia che si svolgerà presso il Polo Universitario dell’Unitus distaccato a Civitavecchia a piazza Verdi. Tantissimi dunque i colleghi, amici e familiari che saranno presenti a questa sorta di camera ardente. La salma del docente, che fino a ieri era al cimitero del Verano a Roma, è stata restituita alla famiglia.



Intanto continua il lavoro degli inquirenti per fare completa luce su quanto avvenuto nel primo pomeriggio del 7 dicembre nel parcheggio delle Saline. Claudio Cesaris, tecnico universitario in pensione di 68 anni, ha confessato di aver fatto fuoco contro Angeletti per un raptus di gelosia. Il pensionato aveva maturato negli ultimi anni un amore morboso per una ricercatrice che da un paio d’anni lavorava proprio ittiogenico delle Saline a Tarquinia, insieme ad Angeletti.



Al gip ha riferito di aver fermato l’auto di Angeletti - che stava andando verso un negozio di alimentari per acquistare un panino - perché durante una delle sue escursioni ha avuto un malore legato a un abbassamento glicemico (soffrirebbe diabete). una volta dentro l’auto - sempre stando al racconto di Cesaris - Angeletti avrebbe detto qualcosa sulla ricercatrice e lui gli ha sparato. Secondo l’indagato, che sta per essere trasferito dal reparto detentivo di Belcolle al carcere di Civitavecchia, non c’è stata premeditazione. Ma il suo racconto non convince del tutto. Perché girava armato? Si è trovato per caso sulla strada percorsa dall’auto di Angeletti o sapeva che tutti i giorni il professore passava a quell’ora per andare a prendere qualcosa da mangiare? Poi c’è la storia del malore e dell’abbassamento glicemico. Se veramente c’è stato come fa poi Cesaris ad essere talmente lucido da sparare a bruciapelo ad Angeletti?

Ritrovato il secondo bossolo i carabinieri cercano la pistola e il gilet che Cesaris indossava quando è salito in auto. L’uomo non è riuscito a dare indicazioni precise e i militari stanno provando a ricostruire il percorso fatto a San Martino al Cimino quel giorno attraverso il gps.



