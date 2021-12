Viterbo, maltrattamenti in famiglia. Marito violento patteggia 2 anni

V. T. 16 dicembre 2021 a

a

a

Si è concluso con un patteggiamento a 2 anni, condizionato a un percorso di recupero, il processo a carico di un 40enne, straniero e residente a Orte, che era stato accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia e violenza privata nei confronti della moglie e dei figli.

Il 7 dicembre scorso il gip del tribunale di Viterbo ha respinto l’istanza di patteggiamento inoltrata dalla difesa, ma nonostante l’esito della pronuncia le trattative sono proseguite.

Violenza sulle donne. Nel 2021 34 misure cautelari legate al Codice rosso

Ieri l’altro in aula il pm non si è opposto alla richiesta avanzata ancora una volta dal legale dell’imputato. Al termine di una lunga camera di consiglio il collegio, presieduto dal giudice Elisabetta Massini, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha stabilito in base al rito alternativo un patteggiamento a 2 anni di reclusione, subordinando tuttavia la sospensione condizionale della pena alla partecipazione dell’uomo a un specifico programma di recupero.

Picchia la moglie durante festa di compleanno ma lei lo perdona. Marito a processo

I giudici hanno dunque disposto che l’uomo prenda parte a uno specifico percorso riabilitativo al Centro Studi Criminologici di Viterbo o presso un altro ente o un’associazione che l’imputato avrà cura di scegliere e di indicare, che si occupi nello specifico di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti ai quali sono stati contestati o che hanno commesso reati analoghi e per i quali sono stati condannati. Inoltre il terzetto collegiale, in conclusione della lettura del dispositivo, ha incaricato Uepe (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna), di vigilare e di riferire in merito all’andamento e allo svolgimento del programma da parte dell’uomo. Insomma l’imputato sarà messo alla prova per capire se ha cambiato registro e si è pentito di ciò che ha fatto alla famiglia.

Il garante dei detenuti: "Non devono restare dubbi sul caso di Hassan Sharaf"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.