Viterbo Covid, vaccino per i bambini. Babbo Natale e clown per le prime dosi alla cittadella della Salute | Foto

La Asl accelera la campagna vaccinale. Ieri pomeriggio, mercoledì 15 dicembre, sono partite le somministrazioni per i bambini ai 5 agli 11 anni nel consultorio della cittadella della salute a Viterbo e sabato alla Clinica Nuova Santa Teresa è in programma un open day con il vaccino Moderna. I numeri della pandemia non fanno dormire sonni tranquilli e dunque la Asl sta cercando di vaccinare più persone possibile prima delle feste. Per quanto riguarda il vaccino ai bambini l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato ha spiegato: “Abbiamo deciso di partire subito senza perdere tempo ed oggi il reclutamento è stato curato dai pediatri considerando i bambini più fragili”.

Ieri nella provincia di Viterbo ci sono stati 67 nuovi casi e 71 guariti. Dunque in tutto il territorio provinciale gli attualmente positivi sono 1593, 24 sono ricoverate, 5 in terapia intensiva e 19 nel reparto di Malattie infettive di Belcolle. I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: 26 a Viterbo, 9 a Montefiascone, 6 a Canino, 3 a Vetralla, 2 Bassano Romano, Blera, Castiglione in Teverina, Gallese, Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Capranica, Civita Castellana, Corchiano, Graffignano, 1 a Marta, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Sutri, Vasanello. Di questi casi 38 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 29 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. 66 persone stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 1 è attualmente ricoverata presso l’ospedale Belcolle.

Sono guariti 71 pazienti residenti nei seguenti comuni: 26 a Viterbo, 13 a Vetralla, 8 a Civita Castellana, 3 Blera, Fabrica di Roma, 2 a Capranica, Carbognano, Gallese, Orte, Sutri, illa San Giovanni in Tuscia, 1 a Corchiano, Faleria, Monterosi, Nepi, Soriano nel Cimino, Tarquinia.

