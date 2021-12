Viterbo, Fausto Mentuccia ritrovato a Roma vicino a Saxa Rubra. Era scomparso da Bassano Romano venerdì 10 dicembre

15 dicembre 2021 a

Ritrovato Fausto Mentuccia, l'uomo di 59 anni che era scomparso da Bassano Romano dalla mattina di venerdì 11 dicembre dopo che si era incamminato verso Sutri. I carabinieri della 1° sezione del nucleo radiomobile di Roma, hanno rintracciato questa mattina Fausto Mentuccia, il sessantenne scomparso da venerdì scorso da Bassano Romano; in mattinata un passante in piazza Sandro Ciotti a Roma nord ha visto il Mentuccia che camminava ed immediatamente ha avvisato l’ autoradio dei carabinieri in zona che lo ha fermato ed ha appurato la sua identità; riscontrato che si trattava del Mentuccia, scomparso dallo scorso venerdì da Bassano Romano, i carabinieri lo hanno portato alla Stazione di Roma Tomba di Nerone dove è stato visitato dal personale sanitario ed è risultato in buone condizioni fisiche. Il ritrovamento è stato frutto evidente del circuito informativo che si è creato tra le Centrali Operative delle forze dell’ordine, le autoradio sul territorio, le diffusioni delle ricerche tramite la stampa ed i media e grazie alla collaborazione dei cittadini.Informiamo con grande gioia tutta la cittadinanza che Fausto Mentuccia è stato ritrovato questa mattina, in zona Saxa Rubra in ottime condizioni fisiche.

