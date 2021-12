Viterbo, croccante gigante lungo 33 metri. Il dolce da record dell'associazione Arnies a Corchiano

A. P. 15 dicembre 2021 a

Corchiano, in occasione della giornata dedicata al 10° anniversario dalla Festa della Nocciola, l’associazione Arnies ha voluto rendere omaggio a questo squisito frutto a guscio locale, stabilendo un originale record mondiale grazie alla realizzazione del croccante più lungo del mondo. Il gustoso prodotto dolciario ha raggiunto le dimensioni di ben 33 metri e 60 centimetri. Un vero gigante di bontà! Il croccante dei record è stato poi tagliato in piccoli pezzi e distribuito, con una libera donazione, per sostenere un Natale di solidarietà. Gli ideatori e gli esecutori dell’evento tengono a precisare che il croccante campione “è stato preparato esclusivamente con le nocciole di Corchiano”. Ancora una volta la nocciola si conferma un frutto ideale per realizzare dolci raffinati e speciali.

