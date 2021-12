Viterbo, omicidio Dario Angeletti a Tarquinia. Ritrovato il secondo bossolo

Paolo Di Basilio 15 dicembre 2021 a

I carabinieri hanno ritrovato il secondo bossolo nei pressi parcheggio delle Saline dove 8 giorni fa è stato ucciso Dario Angeletti, il biologo professore dell’università della Tuscia che è stato freddato con due colpi di pistola - una calibro 6,35 - mentre era alla guida della Volvo V40. Ad accollarsi la responsabilità dell’omicidio, come noto, è stato Claudio Cesaris, 68 anni, tecnico universitario in pensione che, stando al racconto che ha fornito al gip di Viterbo, avrebbe deciso di premere il grilletto preso da un improvviso raptus di gelosia. Infatti l’uomo negli ultimi anni si era invaghito di una ricercatrice di 39 anni con la quale, è la sua versione, aveva avuto una relazione a Pavia. Un attaccamento morboso quello del pensionato verso la ricercatrice, tanto che due anni fa, quando la donna si è trasferita nella Tuscia per lavorare alle Saline ha deciso di seguirla prendendo una casa in affitto a San Martino al Cimino, a poche decine di metri da quella di lei.

Le ferite riscontrate sulla testa di Dario Angeletti sono due. Due fori di proiettile vicini, dietro all’orecchio destro. Due colpi sparati in successione, praticamente in simultanea e quasi a contatto con il capo. Infatti il solo movimento della testa avrebbe impedito, nel caso di due colpi con un intervallo temporale maggiore, due ferite così vicine. Ora gli inquirenti hanno in mano anche due bossoli che saranno comparati con le ogive recuperate nella testa del professore. Ma non sarà facile stabilire se sono compatibili perché le ogive, attraversando le pareti cerebrali potrebbero essere deformate.

Ma il doppio colpo di pistola a bruciapelo rende sempre meno credibile l’ipotesi di un raptus. Cesaris nell’interrogatorio ha riferito che quel giorno è arrivato all’oasi delle Saline di Tarquinia per fare delle fotografie. Appassionato di ornitologia sarebbe stato lì per catturare alcune immagini. Ha raccontato di un malore: un abbassamento glicemico legato al diabete. Per questo avrebbe fermato l’auto di Dario Angeletti che ritornava al lavoro dalla pausa pranzo per farsi accompagnare verso il parcheggio dove aveva lasciato la sua auto. Nel tragitto i due, non si è capito ancora bene come, avrebbero parlato della ricercatrice. A quel punto Cesaris avrebbe estratto la pistola facendo fuoco due volte alla testa di Angeletti quando questi era appena entrato nel parcheggio. L’auto è finita poi nello spiazzo del parcheggio dopo che Cesaris ha tirato il freno a mano. O almeno così ha raccontato lui.

Ma perché Cesaris girava armato se doveva solo fare delle foto? Perché i due colpi di pistola? Perché la sua auto è stata vista più volte intorno al luogo del delitto ed è stata ripresa più volte dalle telecamere? Insomma, la pista di un’azione premeditata, legata alla gelosia morbosa che Cesaris nutriva verso la ricercatrice resta tuttora in piedi, nonostante il racconto dell’uomo che ha confessato di aver sparato e che si trova ancora nel reparto detentivo di Belcolle in attesa di essere trasferito nel carcere di Civitavecchia.

Per capire cosa ha armato, a livello psicologico, la mano di Cesaris con ogni probabilità ci sarà bisogno di perizie per valutare se era lucido al momento del fatto. Ma questo sarà solo un passo successivo: per ora la Procura di Civitavecchia, che coordina le indagini, ha disposto una perizia sui telefonini e i dispositivi dei protagonisti per capire se ci sono stati dei messaggi scambiati.

I carabinieri continuano a cercare la pistola, che non si trova. Cesaris dice di averla gettata ma finora le ricerche dell’arma vicino al parcheggio hanno dato esito negativo. Potrebbe essere stata data a una terza persona? C’era un testimone e un’altra auto nella zona del delitto? Due domande che per adesso restano aperte.

