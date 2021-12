Viterbo, deposito scorie nucleari. Appello a Draghi

14 dicembre 2021 a

I sindaci, le associazioni e i comitati della Tuscia che si battono contro il deposito nazionale delle scorie radioattive fanno appello al presidente del Consiglio Mario Draghi esprimendo la loro contrarietà ai metodi utilizzati per la compilazione della Cnapi (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee) e chiedendo un incontro per approfondire tale tematica. “Il 30 novembre - scrivono sindaci, associazioni e comitati - è terminato il Seminario nazionale dedicato al confronto pubblico per la procedura di localizzazione del deposito nazionale. Circa 300 stakeholder pubblici e privati hanno partecipato alle varie sessioni, suddivise per Regioni, allo scopo di manifestare la propria posizione e produrre osservazioni circa le indicazioni contenute nella Carta della aree potenzialmente ldonee (Cnapi), pubblicata dalla Sogin il 5 gennaio 2021".

"Le osservazioni presentate, sostenute da professionisti, ingegneri, professori universitari e legali hanno delineato una posizione unanime: tutti i territori coinvolti sono contrari alle scelte indicate dalla Sogin e alle modalità con cui tali scelte sono state effettuate. La Provincia di Viterbo è risultata la più coinvolta includendo il 33% delle aree potenzialmente idonee rispetto alle 67 identificate su tutto il territorio nazionale. Le motivazioni della opposizione della Tuscia si basano su analisi tecniche condotte da decine di professionisti e tecnici qualificati di varie competenze in base alle quali è stato possibile verificare la presenza di gravi carenze metodologiche nella elaborazione della Cnapi. Le osservazioni prodotte per il Seminario hanno riguardato temi precisi, tra i quali: incongruenza fra quadro normativo e realizzazione e attuazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi; errata applicazione dei criteri di esclusione e di approfondimento previsti dalla metodologia adottata dalla Sogin per la identificazione delle Aree potenzialmente ldonee; assenza di valutazioni sullo stato sanitario dei territori, con particolare riguardo a valutazioni di ordine epidemiologico sulla incidenza dei tumori; assenza di valutazione dei danni socio-economici. ll risultato di questa realtà nella Provincia di Viterbo ha determinato la opposizione unanime alla Cnapi di lstituzioni, Comitati e Associazioni, dei settori dell'agricoltura e del turismo, che non è dettata da pregiudizi, ma esclusivamente da valutazioni tecniche basate sulla documentazione messa a disposizione dalla stessa Sogin. (...) Lo sviluppo del Seminario ha delineato un quadro di palese disparità: nel confronto, la Sogin è risultata giudice di se stesso, ha dettato regole stringenti per la presentazione delle osservazioni, non ha consentito né un dibattito in contraddiftorio, né ha acconsentito alla condivisione sottoscritta di un verbale. Si tratta di elementi che presagiscono un finale già da ora prevedibile”.

Concludono sindaci, comitati e associazioni con un appello a Draghi “affinchè si possa rivalutare il problema delle scelte delle Aree potenzialmente ldonee nel territorio della Tuscia. In particolare siamo a richiederLe che venga presa in considerazione la possibilità di rivalutare nelle sedi e nei modi più idonei, la metodologia attuata da Sogin che ha condotto alla stesura di una Carta errata e punitiva nèi confronti di un territorio che subirebbe danni di natura socio-economica assolutamente non riparabili dai meri compensi previsti. I sottoscrittori si dichiarano sin da ora pronti a confronti di natura tecnica con la Sogin finalizzati alla dimostrazione della incongruenza della Cnapi e della necessità di una rielaborazione del problema”.

