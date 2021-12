Viterbo, professore ucciso. Le auto di vittima e indagato passate al setaccio dai Ris

Beatrice Masci 14 dicembre 2021 a

Proseguono le indagini sull’omicidio di Dario Angeletti, docente di Zoologia e Biologia marina dell’Università della Tuscia, freddato a colpi di pistola martedì pomeriggio in un parcheggio nei pressi delle Saline di Tarquinia. Ieri è stato affidato a un ingegnere informatico di Civitavecchia l’incarico per l’analisi dei computer e dei telefoni della vittima e di Claudio Cesaris, che davanti al gip Savina Poli ha ammesso di aver ucciso il docente in preda ad un raptus. Ammissione che ha indotto il gip ad accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere. Tuttavia, per l’indagato si prospetta un esame bis, visto che la gip Poli, essendo la competenza del caso del Tribunale di Civitavecchia, ha stabilito la sua non competenza sul procedimento. Si tratta di un dettaglio tecnico che non ferma le indagini.

Le dichiarazioni di Cesaris, che ha detto di non conoscere il docente, non convincono infatti gli inquirenti. L’analisi dei computer e dei telefoni sarà dunque fondamentale per capire se tra i due ci siano stati contatti precedenti all’omicidio. Elementi utili all’inchiesta potrebbero arrivare anche dalle auto del professore e dell’ex tecnico di laboratorio, ieri oggetto di analisi da parte del Ris, per verificare la presenza di nuovi elementi. La confessione di Cesaris: “Sono stato io ma ho agito in preda a un raptus”, secondo gli inquirenti contiene molte falle. Fondamentali, per chiarire i dubbi circa la premeditazione, sono anche le immagini delle telecamere posizionate nell’area a ridosso delle Saline di Tarquinia. Cesaris ha spiegato di essere stato colpito da un malore - un calo glicemico - e di aver chiesto aiuto ad Angeletti. Eppure le immagini dicono cose diverse. Si vede infatti l’auto di Angeletti entrare nel parcheggio, percorrerlo fino in fondo e fermarsi con una brusca manovra accanto al parchimetro. Poco dopo si nota un uomo avvicinarsi ed entrare dal lato passeggero. Una questione di attimi, perché l’immagine successiva, a distanza di trenta secondi, mostra l’auto di Cesaris che si allontana a tutta velocità. Cesaris era già nel parcheggio quando è arrivato Angeletti, che ha frenato di colpo solo dopo essere arrivato in fondo all’area di sosta. Non c’è stato inseguimento, e questo lo si evince dalle immagini; non ci sarebbe stato neppure dialogo alcuno, ma questo lo si può desumere dai pochi secondi intercorsi - testimoniati ancora dalle immagini - tra l’apertura dello sportello dell’auto del professore e la fuga in auto di Cesaris.

Difficile, a differenza di quanto raccontato da Cesaris al gip, che i due abbiano avuto tempo di dialogare, fino a parlare della ricercatrice 39enne di cui il pensionato era innamorato. Improbabile che si arrivi a una tale confidenza tra due persone che - ancora parole di Cesaris - fino a martedì pomeriggio neppure si conoscevano. Forse c’è stato solo il tempo necessario per esplodere due colpi retro-auricolari, e non uno come si supponeva, tanto che ieri il Ris era nella zona alla ricerca del secondo bossolo. Le immagini, inoltre, mostrano l’auto del docente effettuare una manovra brusca, come se avesse visto qualcuno che non si aspettava di vedere in quel luogo, a meno che proprio in quell’area non avesse un appuntamento con l’assassino. Da notare, inoltre, il fatto che l’auto del docente si è fermata in fondo all’area di sosta, e non accanto al negozio dove era solito acquistare il pranzo. Tra gli elementi da chiarire, infine, il fatto che Cesaris girasse con un’arma in tasca, una pistola calibro 6,35 trovata durante una delle sue lunghe passeggiata da appassionato ornitologo, avrebbe detto al gip. Ma non avrebbe chiarito dove ha trovato l’arma e neppure dove questa sia stata gettata dopo aver sparato. Perché girava armato? In questo caso la risposta potrebbe essere che girava armato per difendersi da eventuali animali, visto che si inoltrava in luoghi impervi. Ma allora, se l’arma che aveva in tasca era per difesa personale, perché non portava una delle sue, regolarmente detenute?

