Viterbo, scorie nucleari: appello dei comitati per il no al deposito a Zingaretti

I comitati che si battono contro il deposito nucleare nella Tuscia scrivono a Zingaretti, chiedendo che anche la Regione prenda una chiara posizione di rifiuto del progetto. Un appello accorato, il loro, in vista del nuovo seminario di Sogin convocato per metà gennaio. A quello di novembre la Regione non si è infatti presentata. “Contro il progetto - scrive il coordinamento dei comitati - sono state presentate osservazioni supportate da relazioni di tecnici qualificati, il cui onere è stato sostenuto dagli stessi aderenti a ciascun comitato. Tutti hanno evidenziato come i 22 siti identificati da Sogin non hanno le caratteristiche per poter ospitare il deposito nazionale. Le criticità sono aggravate dal fatto che, in modo del tutto illegittimo, Sogin ha inserito nello stesso sito un deposito ‘di superficie’, il che vuol dire che lì verranno smaltite tutte le tipologie di rifiuti radioattivi, sia quelle a bassa che quelle a media e alta intensità. Ciò viola palesementele le linee guida che impongono, per i rifiuti ad alta e media intensità, lo stoccaggio in depositi geologici di profondità”.

Deposito nucleare, la Regione dà forfait

I comitati ribadiscono che “la realizzazione di ciò che è stato preannunciato da Sogin vanificherebbe per sempre le prerogative dell’intera Tuscia, che si troverebbe a subire inaccettabili rischi per la salute, già segnata da tassi di incidenza oncologica superiori alla media a causa della presenza di riconosciuti fattori ambientali”.

Infine la nota dolente: “A novembre la Regione Lazio non si è presentata al seminario per la presentazione e la discussione delle osservazioni, facendo mancare il supporto più significativo alla causa dell’opposizione, al contrario di tutte le altre Regioni, segnatamente Toscana, Piemonte, Sardegna, Basilicata, Sicilia, che hanno partecipato ai lavori”.

Firmano l’appello: Comitato Montalto Futura, Comitato per la salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia, Comitato Maremma Viva, Comitato Verde Tuscia, Italia Nostra (sezione di Tarquinia), Associazione cultura e sport, Pro loco Gallese, Biodistretto Via Amerina e Forre, Biodistretto lago di Bolsena, Federalberghi, Confagricoltura, Assotuscania, Ecolazio, No imu agricola, Assofrutti, Società agricola Copa, Oleificio sociale di Canino, Cooperativa agricola Tuscia latte, Cooperativa agricola Doganella e Cooperativa olivicola di Canino.



