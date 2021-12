Viterbo, Talete apre le porte ai neo laureati. Accordo con Unitus e La Sapienza

Mattia Ugolini 13 dicembre 2021 a

a

a

Un accordo tra la Talete, l’Unitus e La Sapienza per inserire nell’azienda i neo-laureati. Questo, in sintesi, il contenuto della convenzione siglata dalle parti. “Attraverso i tirocini i nostri laureati riusciranno ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il contratto di apprendistato sarà fondamentale”, ha dichiarato la Dg dell’Unitus Alessandra Moscatelli. “Come Comuni - ha detto invece il presidente della Provincia Pietro Nocchi - dovevamo cercare di dare forza a Talete. Questo è uno step importante per i nostri giovani, potranno fare esperienze concrete in una società importante. Vogliamo portare nei Comuni delle migliori infrastrutture, e Talete stringe questo rapporto con Unitus e Sapienza per la voglia di sperimentare nuove strategie”.

Consumatori: "Stop recupero crediti in Talete"

Infine, il commento dell’amministratore unico della Talete, Salvatore Genova: “Ho immaginato questo percorso di collaborazione. Abbiamo recuperato credibilità con l’utenza e strutturato alcune funzioni aziendali. Ora possiamo passare alla fase successiva, in cui la società si aprirà ad un mondo che è nuovo, fatto di grandi possibilità che vanno sfruttate. Utilizzeremo delle modalità di progettazione analizzando i dati diversamente dagli anni precedenti ed offriremo un servizio pubblico essenziale, mirando a radicarci sul territorio e puntando sui giovani, dato che la società è vecchia. Ho il dovere - ha concluso Genova - di pensare a come rinnovare e ringiovanire portando nuove leve che abbiano stimoli e grande voglia di lavorare. Dobbiamo immaginare di avere la possibilità di poter sfruttare al meglio il mondo della ricerca e dei laureandi. Potremo avere la capacità di pianificare, di ottimizzare i costi gestionali con nuovi investimenti. L’Unitus ci aiuterà con il dipartimento di Scienze Biologiche e Giurisprudenza”.

Bilancio da oltre 5 milioni per le società partecipate

Critiche all’accordo arrivano dal comitato Non ce la beviamo: “Riteniamo, per come è stato descritto, inutile il protocollo sottoscritto da Talete con le Università, in quanto propedeutico, in sostanza, solo a nuove forme di manovalanza gratis o a basso costo offerta dagli studenti”. La critica maggiore, però, riguarda il progetto che coinvolge la società con la scuola: “Cosa insegnerebbero ai ragazzi gli esperti di Talete? Che l’acqua, bene prezioso per la vita di ogni essere umano, sarà messa in vendita? Che i cittadini devono acquistare l’acqua al supermercato perché quella che esce dai rubinetti delle case è piena di arsenico?”. Le critiche del comitato riguardano anche il progetto di risanamento: “E’ inaccettabile che ad oggi non esista o non sia stato illustrato alla popolazione”.

Bollette da contestare o letture. I cittadini: "Impossibile comunicare con Talete"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.