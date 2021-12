Viterbo, omicidio Dario Angeletti a Tarquinia. Si cerca un altro testimone, non convince la confessione di Claudio Cesaris

Paolo Di Basilio 13 dicembre 2021 a

a

a

Ci potrebbe essere un testimone dell’agguato o qualcuno che era nei paraggi quando è stato ucciso Dario Angeletti. La confessione di Claudio Cesaris, il tecnico universitario in pensione di Pavia arrestato con l’accusa di omicidio, non convince del tutto e gli inquirenti continuano a indagare per fare completa luce sulla fine del biologo professore dell’università della Tuscia che è stato freddato con un colpo di pistola alla nuca martedì scorso nel parcheggio delle Saline a Tarquinia.

Come noto il pensionato lombardo di 68 anni, che aveva preso una casa a San Martino al Cimino per seguire una ricercatrice 39enne della quale si era invaghito, ha ammesso davanti al gip Savina Poli di essere stato lui a premere il grilletto.

Il pensionato aveva affittato casa vicino a quella della ricercatrice

Ma il suo racconto non convince del tutto. Ha riferito di non aver mai conosciuto prima di martedì Dario Angeletti e di averlo incrociato quel giorno per caso. Stando al suo racconto, non lo pedinava e non aveva premeditato di eliminarlo.

Al giudice ha raccontato che martedì, come faceva spesso, era uscito per un’escursione. Appassionato di ornitologia, raggiungeva spesso per fare delle fotografie. Cesaris ha riferito che martedì, proprio mentre era nei pressi del parcheggio, ha avuto un malore legato al diabete. Un abbassamento glicemico. Per questo ha fermato l’auto di Angeletti, chiedendo aiuto. Il professore, che stava in pausa pranzo e si stava recando al negozio di alimentari più vicino per un panino, lo ha fatto salire. Cesaris ha riferito che parlando gli ha parlato della collega di lavoro. A quel punto ha tirato fuori la pistola - una calibro 6,35 non ancora ritrovata - e gli ha sparato. Poi avrebbe preso la sua auto per fuggire per stradine secondarie.

Omicidio delle Saline, i carabinieri cercano la pistola e un gilet

Un racconto che appare teso a scacciare l’ipotesi della premeditazione ma che non convince. Secondo indiscrezioni i carabinieri starebbero cercando un’altra auto che era nella zona delle Saline al momento del delitto e che sarebbe stata ripresa dalle telecamere. Poi c’è da chiarire il rapporto tra il presunto assassino e la ricercatrice. In un primo momento si era parlato di una donna in fuga e addirittura di una denuncia per stalking. Cesaris, invece, durante l’interrogatorio per l convalida del fermo avrebbe riferito che era rimasto in buoni rapporti con la donna. La relazione della quale ha parlato l’indagato era terminata prima del trasferimento della donna, un paio d’anni fa, nella Tuscia. Ma, stando sempre al racconto del pensionato, continuavano a sentire. Ci sarebbero stati anche dei messaggi tra i due. Non è escluso, dunque, che la donna, superato lo choc, possa essere ascoltata di nuovo dagli inquirenti.

"Sono stato io a sparare a Dario Angeletti". La confessione di Cesaris

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.