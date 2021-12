Viterbo, scomparso uomo di 59 anni da Bassano Romano. Il Comune: "Aiutateci a ritrovare Fausto". Scattano le ricerche

12 dicembre 2021 a

Un uomo di 59 anni è scomparso nel nulla. Da venerdì 10 dicembre non si hanno notizie di Fausto Mentuccia residente a Bassano Romano. Sono scattate le non hanno dato esito positivo. Si è mosso anche il Comune che ha pubblicato un appello su Facebook mettendo a disposizione anche dei numeri da contattare in caso di avvistamento.

Questo il messaggio dell'amministrazione comunale pubblicato sui social dall'amministrazione comunale: "Con questo appello vogliamo sensibilizzare le persone nell'aiutare le istituzioni nella ricerca del nostro Fausto, 59 anni, residente a Bassano Romano, ormai scomparso da venerdì. Fausto è conosciuto da tutti a Bassano Romano, una persona mite che riesce a convivere con le sue fragilità grazie all'affetto di tutta la nostra comunità che garantisce a lui amore e sana integrazione sociale. Nessuno ha più notizie di lui. Già da venerdì, dopo le prime segnalazioni di persone che lo avevano avvistato fuori dal nostro centro urbano, sono partite le ricerche".

"Da subito - continua l'appello - è stata allertata la polizia locale ed i carabinieri. Si stanno effettuando le ricerche notte e giorno. Dopo 24 ore ne è stata denunciata alle autorità competenti la scomparsa. È stato attivato con la massima celerità il piano di ricerca che si estende su tutto il territorio nazionale. Chiediamo a tutti la massima collaborazione. Chiunque dovesse avvistarlo è pregato di segnalarlo ai seguenti numeri: 3481306410 Assisitente sociale Ilaria Anderson, 3276699378 Assessore Servizi Sociali Roberta Donati, 3888442551 Sindaco Emanuele Maggi. Ritroviamo Fausto, ha bisogno di protezione e dell'affetto della sua comunità".

