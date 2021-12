Viterbo, "lavoratori sfruttati e sottopagati". La denuncia dell'Usb: "Per distribuire i volantini 35 euro al giorno"

13 dicembre 2021 a

”Ma chi paga le promozioni di Natale?” Se lo chiede Luca Paolocci, del sindacato Usb di Viterbo, che spiega: “35 euro per 12 ore, questo paga la grande distribuzione a chi distribuisce i volantini pubblicitari”. Una cifra davvero irrisoria, con cui vengono pagati coloro che le grandi aziende “ingaggiano” per portare volantini che pubblicizzano questa o quella offerta, soprattutto in questo periodo di festività.

“La corsa a sconti e promozioni natalizie non è a costo zero e, se i grandi marchi ci illudono di risparmiare, quel taglio di prezzo lo pagano i lavoratori a tutti i livelli, a partire da chi ci informa delle offerte - illustra ancora l’Unione sindacale di base a voce di Paolocci.

- A Viterbo si incontrano spesso lavoratori, per lo più migranti, stracarichi di volantini pubblicitari che a piedi o in bicicletta fanno il giro dell’intera città - aggiunge il sindacalista -. Vengono presi a nero e trascinati nella Città dei papi fin dal basso Lazio, quando dice bene hanno falsi contratti a chiamata giusto per copertura e lavorano fino a sera quando finalmente vengono riportati a casa”.

Queste persone lavorano in mezzo alla strada, nel gelo di questi giorni, ma anche sotto la pioggia, migliaia di volantini di carta da distribuire pur di far lievitare i profitti delle aziende, che se ne lavano completamente le mani, tanto non sono loro i datori diretti. Il servizio è esternalizzato ad agenzie fantasma, non esistono diritti, riposi o malattie, non andare un solo giorno significa non venire più chiamati.

“Non cadiamo nel pianto delle grandi aziende sulla diminuzione degli incassi e lo scarico delle responsabilità - suggerisce la Usb -, i prezzi dei prodotti, soprattutto quelli di prima necessità, sono aumentati mentre diminuiscono i diritti dei lavoratori, costretti a sottostare a rinnovi contrattuali al ribasso, con stipendi sempre più bassi per più ore di lavoro o a nuove assunzioni sempre più precarie. Non ci aspettiamo nulla dalla grande distribuzione, interessata unicamente al proprio profitto. Allo stesso modo se lo Stato non ci tutela, permettendo che esistano contratti simili, siamo pronti ad organizzarci”. Conclude infine Luca Paolocci: “Sono i datori di lavoro ad avere bisogno della nostra prestazione, non ci fanno alcun un favore, né li vogliamo. Invitiamo quindi tutti i lavoratori del settore coinvolti a contattare il nostro sindacato, perché solo uniti possiamo conquistarci i nostri diritti”.

