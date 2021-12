Viterbo, energie alternative. Coldiretti: “Costruite gli impianti sui tetti di stalle e serre”

Beatrice Masci 12 dicembre 2021 a

“Il fotovoltaico è una risorsa, e come tale, non solo non va demonizzato, ma deve essere utilizzato. A patto, però, che non occupi con le sue distese di pannelli, centinaia di ettari di terreno, sottraendolo all’agricoltura”. Lo afferma Mauro Pacifici, presidente di Coldiretti Viterbo, a conclusione del convegno “L’anno che verrà”, organizzato dall’associazione agricola nell’auditorium dell’Università della Tuscia. “Non siamo solo pronti a dire no, siamo invece disponibili ad avanzare proposte e soluzioni - spiega Pacifici -. Sulle energie alternative, siamo alla ricerca di accordi con le società. La nostra proposta è molto semplice: invece di occupare terreni agricoli, occupate pure i tetti dei nostri fienili, delle nostre stalle e delle nostre serre. E’ vero, i costi saranno maggiori per quanto concerne la messa in rete dell’energia, ma l’agricoltura, bene primario non solo per questo territorio ma soprattutto perché produce cibo, non dovrà pagarne le conseguenze”.

La proposta di Pacifici va oltre: “Di stalle, fienili e serre ne occorrono molte, bene, la nostra proposta alle società di energie alternative è: costruiamo insieme queste strutture, poi, voi, sopra ad esse mettete i vostri pannelli solari”. Su questo fronte, assicura Pacifici: “Stiamo trattando”.

Non solo energia, anche l’acqua rappresenta un problema. Spiega ancora Pacifici: “In un periodo di profondi cambiamenti climatici, siamo ormai da anni costretti ad affrontare problemi di siccità in estate e di alluvioni in inverno. Per questo vogliamo proporre accordi ai consorzi di bonifica, per la creazione di laghetti di captazione dove far convogliare l’acqua piovana che poi potrà essere utilizzata in estate per irrigare i campi”.

Due proposte concrete, che Coldiretti mette sul tappeto per trovare risposte ai problemi che da anni investono il settore.

Un settore che, nonostante i problemi, è in continua crescita e che rappresenta la prima voce dell’economia provinciale. I dati forniti nel corso del convegno, sono chiari. “Viterbo è la seconda provincia più agricola del Lazio - ha detto il presidente Pacifici - e rappresenta un grande potenziale per l’economia regionale. Dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili per risollevare questo territorio ricco di eccellenze agroalimentari, ma anche a grande vocazione turistica, grazie ai monumenti e alle ricchezze storiche, oltre alla bellezza incontaminata di questi luoghi. La produzione di vino nel Lazio si concentra prevalentemente nelle province di Roma e Viterbo e crea un giro di affari pari a 69 milioni, rappresentando lo 0,7% sul totale nazionale, con un incremento del 24% sull’anno precedente. Il 45% per cento circa di questo giro di affari riguarda la Tuscia. C’è poi il capitolo nocciole, prodotto di eccellenza del territorio viterbese, che crea un indotto economico di oltre 150 milioni. Stiamo lavorando al distretto sostenibile della nocciola - ha sottolineato Pacifici - che ha l’obiettivo di rilanciare un prodotto che rappresenta una nostra eccellenza e vogliamo farlo attraverso la difesa della biodiversità. Un progetto che potrà garantire un incremento dell’occupazione in questo settore con la creazione di posti di lavoro soprattutto per i nostri giovani”.

Secondo un rapporto della Coldiretti, pubblicato nel gennaio 2021, sono più di 55.000 i giovani imprenditori e le giovani imprenditrici che hanno scelto di dedicarsi ai campi e agli allevamenti nel 2020. Il settore dell’agricoltura sta attirando sempre più giovani sotto i 35 anni che sono cresciuti del 14% rispetto a 5 anni fa e in controtendenza con l’andamento generale del 2020. Sono stati proprio i giovani imprenditori di Coldiretti a lanciare a livello nazionale una petizione che è partita proprio da Viterbo lo scorso luglio, contro i pannelli fotovoltaici a terra, che mangiano suolo agricolo produttivo, proponendo la loro installazione sui tetti delle aziende agricole, capannoni e serre. In pochi mesi sono state raccolte oltre 100 mila sottoscrizioni.

Riguardo all’ambiente è stato affrontato anche il tema relativo all’individuazione a Viterbo di 22 dei 67 siti destinati ad ospitare le scorie nucleari in Italia.

“Non possiamo permettere che la Tuscia diventi il più grande deposito di rifiuti radioattivi del nostro Paese - ha concluso Pacifici -. Sarebbe devastante per la nostra salute, per l’economia, per il turismo e naturalmente per l’ambiente. Dobbiamo preservare questo territorio da sempre vocato al turismo, all’agricoltura, alla cultura. Un patrimonio che continueremo a difendere”.

