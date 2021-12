Viterbo, la Cappella Mazzatosta torna all'antico splendore dopo i lavori di restauro

Massimiliano Conti 12 dicembre 2021 a

Settanta giorni per ridare lustro a uno dei capolavori del Rinascimento viterbese. E’ stato un restauro a tempo di record quello della Cappella Mazzatosta, nella chiesa di Santa Maria della Verità di piazza Crispi. L’intervento, che ha riguardato in particolare le maioliche del pavimento (opera del ceramista viterbese Paolo Di Nicola) e gli stucchi, è stato finanziato dalla Fondazione Carivit, in collaborazione con il Fondo edifici di culto (Fec) e la diocesi di Viterbo. L’inaugurazione c’è stata l’8 dicembre, festa dell’Immacolata concezione.

Il restauro è stato eseguito da Roberto Della Porta sotto la sorveglianza della Soprintendenza. La Cappella Mazzatosta, voluta dall’omonimo notabile viterbese nel 1460, presenta un mirabile ciclo di affreschi datato 1469 e firmato da Lorenzo da Viterbo (raffigurato in un busto contemporaneo di Luigi Minciotti sistemato presso al cancellata) con lo “Sposalizio della Vergine” ed altri soggetti.

“Il pavimento che precede l’altare, attribuito a Isaia da Pisa – spiega Vincenzo Ceniti, console del Touring club di Viterbo - è composto da esagonette con quadrello centrale che formano degli ottagoni incatenati di varie colorazioni (blu, arancio, verde e viola). Nei quadrelli figurano animali, fiori, lettere dell’alfabeto e ritratti di dame e cavalieri di raro valore”.

La cappella subì ben poche trasformazioni nel corso dei secoli. Nel 1944 l’edificio fu colpito da un bombardamento che distrusse le pitture. Ne seguì un mirabile restauro diretto dall’stituto centrale per il restauro di Roma: per la prima volta vennero applicate le teorie innovative di Cesare Brandi.

In pratica 23 mila frammenti vennero recuperati e ricostruiti, applicandoli a sostegni in tela, e ricollocati entro il 1960. “Mai si sia visto un salvataggio parziale così prodigioso”, scrisse all’epoca il giornalista e romanziere Guido Piovene. Oltre al ripristino del pavimento, è stato ripulito il rilievo marmoreo raffigurante la Madonna posto sopra l’altare (datato intorno al 1460).

All’inaugurazione sono intervenuti tra gli altri il vescovo Lino Fumagalli, il questore Giancarlo Sant’Elia, il vicesindaco Laura Allegrini, il presidente della Fondazione Carivit Marco Lazzari e il console del Tci Vincenzo Ceniti. Della Porta ha sottolineato la complessità del restauro, definendola una “operazione molto impegnativa”.

L’omaggio alla Madonna Immacolata si è concluso con un concerto dell’ensemble “Furiosi affetti” che ha eseguito due il Salve Regina di Alessandro Scarlatti e lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, cantati da Stefano Guadagnini e Antonello Dorigo.

