Viterbo Covid, vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni. Lunedì 13 dicembre via alle prenotazioni

Da domani lunedì 13 dicembre è possibile prenotare la vaccinazione anti Covid-19 per i bambini con età minima di 5 anni ed età massima di 11 anni. Per la vaccinazione della fascia 5-11 anni si utilizzerà l’apposito vaccino pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato da Ema e Aifa. E’ prevista la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra.

Nei bambini sottoposti a trapianto di organo solido, trapianto di cellule staminali emopoietiche o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia o a trattamenti farmacologici, sarà possibile somministrare una dose addizionale almeno 28 giorni dopo la seconda dose. Nella Tuscia sono stati allestiti cinque centri dove sarà effettuata la vaccinazione ai bambini: Ronciglione, Montefiascone, Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia.

Prosegue, intanto, la somministrazione delle terze dosi e delle prime, per chi non è ancora vaccinato. Un’accelerazione dovuta al super green pass, con il quale è possibile, dallo scorso 6 dicembre, accedere a luoghi ed eventi altrimenti vietati. L’accelerazione ai vaccini è anche dettata dall’obbligo del green pass semplice (ottenibile con il tampone) per poter accedere sui mezzi pubblici. Molti gli studenti pendolari che hanno deciso di vaccinarsi per non doversi sottoporre al tampone ogni 72 ore.

