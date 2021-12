Viterbo Covid, colpiti i giovanissimi: 31 minorenni su 93 positivi

Massimiliano Conti 11 dicembre 2021 a

Il Covid continua a dilagare tra i giovanissimi, dove si concentra una buona fetta dei non vaccinati. Su un totale di 93 nuovi casi positivi accertati ieri in provincia di Viterbo (su 486 tamponi effettuati: tasso del 19,1%), ben 31, pari esattamente a un terzo del totale, sono minorenni. La conseguenza diretta è l’aumento anche delle quarantene scolastiche, che ha sfondato quota 50 e che interessano soprattutto le primarie e le medie. L’ultimo bollettino della Asl ha fatto registrare anche una nuova vittima: si tratta di un 97enne di Nepi. Secondo Buonafede - questo il nome dell’anziano - nella cittadina delle acque minerali era un personaggio molto noto. In passato aveva partecipato anche ad una trasmissione televisiva: “Sempre allegro e pieno di vitalità - lo ricorda il sindaco Vita - era solito raccontare con entusiasmo gli avvenimenti della sua vita, di cui portava spesso con sè una copiosa documentazione fotografica. Spesso mi parlava di quello che avrebbe desiderato per il raggiungimento dei suoi 100 anni. Il Covid purtroppo non gli ha permesso di centrare il traguardo” .

Entrando nel dettaglio dei nuovi contagi, 11 degli ultimi 31 minorenni risultati positivi sono under 12: sette a Civita Castellana e 4 a Fabrica di Roma (due coppie di fratellini). Altri sei hanno un’età compresa tra i 19 e i 30 anni, 11 dai 31 ai 40. Anche la fascia dei quarantenni - dove è presente uno zoccolo duro di no vax - si conferma tra le più colpite: i contagiati dai 41 ai 50 anni sono stati 20, mentre il numero scende a 11 nella fascia tra i 51 e i 60. Quattordici infine i positivi tra gli over 60.

Tra i 93 contagiati di ieri 15 sono di Civita Castellana, 15 di Viterbo, 9 di Montefiascone, 8 di Vetralla, 6 di Canino, 5 di Tarquinia, 4 di Fabrica di Roma, 4 di Soriano nel Cimino, 3 di Acquapendente, 3 di Monterosi, 3 di Sutri, 2 di Blera, 2 di Bolsena, 2 di Canepina, 2 di Montalto di Castro, 2 di Valentano, 2 di Vitorchiano, uno di Capranica, uno di Farnese, uno di Gallese, uno di Graffignano, uno di Nepi e uno di Proceno.

La metà del totale dei nuovi positivi presenta un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, mentre 48 casi sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive-in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Le persone guarite sono state invece 86 Il numero dei contagiati totali nella Tuscia dall’inizio della pandemia ha superato ieri la soglia psicologica dei 20 mila: 20.015 per l’esattezza.

Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva di Belcolle: sei, dei quali cinque non vaccinati.

Tredici sono invece i contagiati a malattie infettive, mentre altri 3 si trovano attualmente in strutture sanitarie fuori provincia.

