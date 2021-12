Viterbo, professore ucciso. I carabinieri cercano la pistola e un gilet

12 dicembre 2021 a

a

a

La pistola ancora non si trova. Claudio Cesaris, il 68enne che ha ammesso di aver sparato, uccidendolo, a Dario Angeletti dice di averla gettata via nella vegetazione poco dopo l’agguato. Ma finora tutte le ricerche nella zona dell’oasi delle Saline di Tarquinia sono andate a vuoto. Cesaris, rispondendo al gip di Viterbo Savina Poli, ha raccontato una storia piuttosto particolare.

Professore ucciso, Claudio Cesaris spiava la vittima e la collega da giorni

Ha riferito di aver trovato quell’arma durante una delle sue escursioni, lontano da Viterbo. “Volevo disfarmene perché avevo paura che poi alla fine l’avrei usata”. Ma l’ha gettata via solo dopo aver sparato ad Angeletti. L’uomo, da quello che si è appreso, finora non è riuscito a dare indicazioni chiare agli investigatori su dove ritrovare l’arma che non è stata ritrovata nemmeno nell’abitazione che aveva preso in affitto a San Martino al Cimino.

Il pensionato aveva affittato casa vicino a quella della ricercatrice

I carabinieri tuttavia cercano anche un indumento che Cesaris pare indossasse al momento dell’agguato ripreso dalla telecamera di sorveglianza che punta verso l’entrata del parcheggio delle Saline. Un gilet multitasca di quelli che usano i fotografi o i pescatori. Non è stato trovato.

"Sono stato io a sparare a Dario Angeletti". La confessione di Cesaris

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.