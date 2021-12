Viterbo, professore ucciso. La confessione choc di Cesaris: "Sono stato io a sparare, è stato un raptus di gelosia"

Paolo Di Basilio 12 dicembre 2021 a

“Sono stato io a sparare in preda a un raptus di gelosia”. Claudio Cesaris, il tecnico universitario in pensione di 68 anni ha confessato di aver fatto fuoco, martedì pomeriggio 7 dicembre, contro Dario Angeletti, il biologo docente dell’università della Tuscia trovato morto a bordo della sua auto nel parcheggio delle Saline a Tarquinia. Lo ha fatto venerdì sera al termine dell’interrogatorio davanti al gip di Viterbo Savina Poli all’interno del reparto detentivo dell’ospedale Belcolle dove l’uomo è ristretto da mercoledì mattina quando, durante la perquisizione della sua abitazione a San Martino al Cimino, ha accusato un malore.

Il pensionato, tuttavia, he negato di aver pianificato l’omicidio. Davanti al giudice ha detto non conosceva Dario Angeletti. Nessuna premeditazione, secondo il suo racconto: dopo un colloquio con Angeletti, avvenuto in maniera del tutto casuale senza appuntamento, avrebbe avuto un raptus. Forse una frase mal digerita che ha accecato Cesaris che comunque girava con quella pistola, una calibro 6,35, in tasca.

Omicidio delle Saline, Claudio Cesaris confessa: "Sono stato io a sparare"

Assistito dal suo difensore - l’avvocato Andrea Fabbio del foro di Viterbo che sarà affiancato nei prossimi giorni da un legale toscano - ha raccontato le fasi dell’omicidio. Ha inseguito Angeletti, poi una volta affiancata la Volvo ha aperto la portiera del passeggero premendo il grilletto. Il professore non ha avuto nemmeno il tempo di realizzare. E’ morto senza sapere il perché. Ci sarebbe stato solo quell’incontro fortuito con la vittima del quale ha parlato Cesaris durante l’interrogatorio.

Il funzionario tecnico universitario in pensione ha chiarito anche il movente. Confermata la pista passionale che è stata ipotizzata dagli inquirenti fin dal primo momento. Cesaris ha riferito di aver avuto una relazione con la ricercatrice 38enne che da un paio d’anni si era trasferita nella Tuscia e che lavorava insieme ad Angeletti nel centro marino ittiogenico delle Saline. Ma quando la relazione con la donna si è interrotta lui non si è dato per vinto tanto da prendere una casa in affitto a San Martino al Cimino a poche decine di metri da quella della ricercatrice.

Il pensionato aveva affittato casa vicino a quella della ricercatrice

Ma il suo trasferimento non era definitivo, avrebbe chiarito durante. Infatti alternava momenti nei quali stava a Viterbo ad altri durante i quali tornava a stare a Pavia. Era “fissato” per quella donna. Voleva tornare con lei. Allora quando stava a Viterbo spesso arrivava fino all’oasi delle Saline per spiarla. Forse deve aver individuato Dario Angeletti come un avversario e per questo lo ha ucciso. Ma, come detto, ha negato di essere partito per uccidere.

Certo, girava armato. E questo è un fatto. Ma anche in questo caso ha riferito che quella pistola non è la sua e di averla trovata durante un’escursione lontano da Viterbo. Ha detto di averla gettata via subito dopo l’agguato alle Saline. Il tribunale ha confermato il fermo dunque nei prossimi giorni sarà trasferito in carcere. Con ogni probabilità a Mammagialla.

Professore ucciso, Claudio Cesaris spiava la vittima e la collega da giorni

