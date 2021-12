Viterbo, professore ucciso. Claudio Cesaris confessa al gip: "Ho sparato io". Ma la pistola non si trova

11 dicembre 2021 a

"Sono stato io a sparare". Claudio Cesaris, il 68enne arrestato per l'omicidio di Dario Angeletti, biologo professore dell'università della Tuscia ha confessato durante l'interrogatorio davanti al gip di Viterbo Savina Poli che si è svolto nel reparto detentivo di Belcolle. Sarebbe stato lui a sparare alla nuca del docente nel primo pomeriggio di martedì 7 dicembre nel parcheggio delle Saline di Tarquinia. L'uomo è stato fermato all'alba dell'8 dicembre e trasportato in ospedale dopo che ha accusato un malore. Confermato il movente passionale che era stato ipotizzato dagli investigatori. L'uomo ha agito per gelosia convinto che Angeletti insidiasse la ricercatrice 38enne della quale si era invaghito. Ha detto di aver agito per un raptus e di non essere partito per uccidere. Come riporta Etruria News ha anche riferito di aver gettato via la pistola - una 6,35 che ha detto di aver trovato durante una delle sue escursioni nell'oasi delle Saline - e di non aver premeditato l'omicidio. Il gip si è riservato sulla misura cautelare in carcere chiesta dai pm di Civitavecchia.

