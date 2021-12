Viterbo, panettone alle nocciole. Ecco il Fabrichese inventato da Marco Sciarrini

A. P. 11 dicembre 2021 a

La nocciola è la regina indiscussa della Tuscia. Proprio per rendere omaggio a questo delizioso frutto Marco Sciarrini, titolare della pasticceria Marco Cafè, ha realizzato l’originale panettone artigianale Il Fabrichese. Il panettone, da 1500 grammi, è formato da un impasto alle nocciole e granella al suo interno, ricoperto da cioccolato bianco e granella di nocciole, accompagnato da un barattolino di crema spalmabile sempre alla nocciola. “Ho voluto realizzare questo panettone - spiega Marco Sciarrini - per valorizzare la nostra meravigliosa nocciola apprezzata in tutto il mondo. Tengo a precisare che la nocciola utilizzata proviene esclusivamente dai noccioleti di Fabrica di Roma”.

