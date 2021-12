Viterbo, doposcuola-ludoteca dedicato ai bambini fra 3 e 14 anni. La novità a Orte

Sergio Nasetti 11 dicembre 2021 a

Il Comune di Orte aderisce alla richiesta avanzata dalla cooperativa sociale La Giocosa per l’organizzazione del servizio doposcuola – ludoteca denominato Oltre la Scuola 2021/2022 all’interno degli spazi del palazzo di vetro ad Orte Scalo. Lo spazio educativo prevede lo svolgimento dei compiti e di attività ludico - creative attraverso la realizzazione di giochi di gruppo a tema, laboratori educativo - ricreativi e approfondimenti didattici.

Il servizio risulta importante per le famiglie in quanto consente di avere a disposizione uno spazio organizzativo per i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Il Comune che da anni collabora per la realizzazione di un servizio di ludoteca e doposcuola allo Scalo, oltre a mettere a disposizione gratuitamente gli spazi logistici destinati al servizio, renderà funzionali gli ambienti in base alle disposizioni emanate dall’emergenza Sars Cov 2 mentre i costi saranno interamente coperti dalle quote a carico delle famiglie.

Il progetto, inizierà a giorni e terminerà il 31 maggio prossimo, con possibilità di proroga fino al mese di giugno compreso, qualora le richieste siano pari a sei.

Le attività e gli orari variano in base all’età dei bambini e saranno così organizzate. Scuola dell’infanzia: le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dall’uscita della scuola dalle ore 16 alle ore 17.30 e prevedono laboratori ludico-creativi, giochi e musica.

Scuola primaria: dal lunedì al venerdì attività dalle ore 13 alle ore 17.30, che prevedono un momento per il pranzo e relax, un supporto per lo svolgimento dei compiti e infine laboratori ludico-ricreativi, giochi e musica.

Scuola Secondaria di I grado: attività dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 che prevedono approfondimenti didattici mirati a materie specifiche in piccoli gruppi.

La cooperativa fornirà bimestralmente una relazione sullo stato del servizio, comprensiva del numero degli iscritti. All’ingresso verrà predisposto uno spazio di triage con misurazione della temperatura corporea, lavaggio delle mani con gel igienizzante e mascherina obbligatoria per adulti e bambini con più di sei anni.

