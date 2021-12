Viterbo Covid, no vax di Orte morto al Policlinico Umberto I di Roma. "Non aveva malattie"

Massimiliano Conti 11 dicembre 2021 a

Era un no vax e un no green pass convinto, Maurizio Achilli, il 55enne ortano morto di Covid all’Umberto I. E non sono vaccinati ben cinque dei sei pazienti attualmente ricoverati nel reparto di terapia intensiva di Belcolle. Mentre il virus nella Tuscia rialza decisamente la testa – ieri i contagi sono stati 91 – arrivano nella maniera più drammatica possibile conferme sull’importanza della vaccinazione.

Achilli era infatti un uomo senza patologie pregresse, in perfette condizioni fisiche, sportivo, appassionato di arti marziali e di difesa personale. “Amava la buona cucina ma senza mai cadere negli eccessi”, racconta Massimo Dionisi, candidato sindaco alle ultime elezioni comunali con la lista Si può, che di Achilli era molto amico. Nel ricordare la vittima come un uomo gentile e umile, “una di quelle persone sempre pronto a farsi in quattro per gli altri”, Dionisi conferma anche quello che emerge anche dal profilo Facebook del 55enne: ovvero la sua appartenenza alla composita galassia dei no vax: “Aveva le sue idee ma non era assolutamente un complottista o un fanatico– dice l’amico -. Non si era vaccinato perché non accettava le costrizioni”. Achilli era tornato nella sua città di origine dopo aver lavorato per molto tempo in Sardegna. Divorziato dalla prima moglie, dalla sua attuale compagna aveva avuto tre anni anni fa un bambino.

Era ricoverato all’Umberto I da oltre un mese, dove ha lottato al lungo contro il Covid. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. Il 28 ottobre, prima di finire contagiato e poi in ospedale, aveva condiviso sulla sua pagina Facebook un post della senatrice ex 5Stelle Bianca Laura Granato, anche lei no vax, in cui Draghi veniva definto “un mentitore seriale” che sta abusando del suo ruolo ed “esercitando una inammissibile coercizione su una intera categoria di lavoratori e di studenti, violando i loro diritti umani di libera scelta nei confronti di una vaccinazione autorizzata solo temporaneamente, perché in fase di sperimentazione”. “Bugiardi sino al midollo!”, aveva commentato Achilli.

Oltre alla morte del 55enne di Orte, a rappresentare un pesante monito per tutti coloro che rifiutano di immunizzarsi c’è, come detto, il dato dei ricoveri a Belcolle. Cinque delle sei persone che attualmente necessitano della respirazione assistita nella terapia intensiva Covid dell’ospedale viterbese non sono vaccinati. Per motivi che ovviamente non si conoscono e che potrebbero essere ricondotti non a posizioni ideologiche ma a reali problemi di salute. Il dato di per sé è comunque significativo. Come è significativa del resto anche la crescita esponenziale nelle vaccinazioni (sia dei cosiddetti booster che delle prime dosi) che si sta registrando nella Tuscia all’indomani dell’entrata in vigore del super green pass.



