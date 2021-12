Viterbo, professore ucciso. Claudio Cesaris aveva affittato casa vicino a quella della ricercatrice

11 dicembre 2021 a

A San Martino aveva preso casa in affitto a poche decine di metri da quella dove abitava la ricercatrice 38enne della quale si era invaghito quando lavorava all’Università di Pavia. Claudio Cesaris, il 68enne arrestato per l’omicidio di Dario Angeletti, aveva mollato tutto per seguire quella donna che tuttavia lo respingeva.

Il professore freddato con una calibro 22 che non si trova

Ora la ricercatrice, che lavorava da mesi insieme al docente ucciso con un colpo di pistola martedì scorso, è sotto choc. E’ stata raggiunta dai familiari e probabilmente nei prossimi giorni sarà ascoltata di nuovo dagli inquirenti. Per quanto riguarda il presunto assassino il suo curriculum accademico è lunghissimo. Recentemente era stato premiato anche dall’Università di Pavia dopo il suo pensionamento, dove per decenni aveva lavorato come funzionario tecnico (era biologo) nel laboratorio di eco-etologia dei vertebrati del dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente.

Professore ucciso, arrestato il presunto assassino: è un tecnico universitario in pensione

Tra le sue passioni ci sono anche le arti marziali: su Internet spunta un articolo di un periodico di Melegnano, suo paese di origine, risalente alla fine degli anni ’70 che lo celebra dopo la conquista della cintura nera. Claudio Cesaris era anche un cacciatore e per questo aveva il porto d’armi anche se non è chiaro se potesse girare con la pistola. Sui social circolano diverse foto del pensionato con la mimetica da caccia e il suo cane. L’arma del delitto sarebbe una 6.35. Una pistola poco comune di piccole dimensioni che i carabinieri stanno ancora cercando. E’ stato invece ritrovato il bossolo esploso martedì. La pistola non è stata trovata durante la perquisizione nell’abitazione di via Cadorna a San Martino al Cimino.

Professore ucciso, Claudio Cesaris spiava la vittima e la collega da giorni

