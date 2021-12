Viterbo, professore ucciso. L'omicidio è stato premeditato. Claudio Cesaris spiava la vittima e la collega da giorni

Paolo Di Basilio 11 dicembre 2021 a

a

a

Era ossessionato dalla gelosia Claudio Cesaris, il 68enne accusato di aver ucciso martedì pomeriggio Dario Angeletti. Tutti i giorni partiva da San Martino per arrivare all’oasi delle Saline di Tarquinia e da lì spiava la ricercatrice trentenne della quale si era invaghito e per la quale aveva lasciato la sua famiglia a Pavia. Per settimane l’ha spiata covando odio contro il docente dell’Unitus che era diventato collega della donna. Con lui, sembra, si era confidata parlandogli della paura che aveva di Cesaris.

Ora il tecnico universitario in pensione si trova ristretto nel reparto detentivo di Belcolle in attesa dell’interrogatorio per la convalida del provvedimento cautelare che si svolgerà questa mattina. E’ indagato per omicidio volontario e la sua posizione si complica ogni ora che passa.

x 1 / 6

Prende sempre più quota infatti l’ìpotesi di un’azione premeditata. Il presunto assassino, infatti, mesi era invaghito di una ricercatrice trentenne - sperata e madre di due figli - che lavorava all’università di Pavia. Ma l’amore non è stato corrisposto dalla donna che anzi ha mostrato segni di insofferenza verso l’uomo tanto da decidere di trasferirsi all’università della Tuscia.

Ma Claudio Cesaris non si è dato per vinto e qualche mese fa ha deciso di seguirla. In fin dei conti conosce queste terre perché in passato ha collaborato anche con l’università della Tuscia. Ha preso in affitto dunque l’appartamento in via Cadorna a San Martino al Cimino: i residenti lo descrivono come una persona riservata che amava le escursioni e che spesso è stato visto partire in tenuta da trekking. Spesso, come stanno appurando gli inquirenti, le sue escursioni erano proprio nell’area delle Saline di Tarquinia. Tra una camminata e l’altra aveva iniziato a conoscere i sentieri più nascosti. Forse aveva individuato Dario Angelettti come l’avversario da eliminare per cercare di conquistare la donna. Da quello che emerge dall’inchiesta coordinata dalla Procura di Civitavecchia avrebbe l’uomo spesso si appostava nel piazzale delle Saline. Le telecamere di sorveglianza piazzate nella zona hanno ripreso la sua auto più volte in quella zona.

Anche martedì nel primo pomeriggio Cesaris stava nel piazzale. Non c’è stato nessun appuntamento con Angeletti. I telefoni della vittima e del presunto assassino, come è emerso dallo studio dei tabulati, non hanno mai comunicato tra loro. Allora il professore, con ogni probabilità, martedì ha deciso di chiarire affrontando il tecnico in pensione. Probabilmente si er reso conto che da tempo era pedinato. Ma non aveva tenuto conto che quell’uomo girava armato. Cesaris infatti, una volta salito sull’auto, ha estratto un piccola pistola calibro 6,35 è ha fatto fuoco alla nuca di Angeletti uccidendolo. Subito dopo è fuggito con l’auto passando per quelle stradine secondarie di campagna che aveva imparato a conoscere durante le escursioni nell’oasi per spiare la donna.

Il professore freddato con una calibro 22 che non si trova

Non aveva fatto i conti con una telecamera che punta verso l’entrata delle Saline che, seppur da lontano, ha ripreso tutta la scena del delitto. E sono sempre i filmati di alcune delle 90 telecamere sparse nel territorio di Tarquinia a confermare che Cesaris girava intorno alla vittima da giorni in attesa di colpire. L’autopsia sul corpo del docente è stata effettuata giovedì a Roma e la salma è stata restituita alla famiglia. Ora si attende di sapere se ci sarà un funerale o solo una cerimonia in forma privata.

Professore ucciso, arrestato il presunto assassino: è un tecnico universitario in pensione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.